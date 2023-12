Lívia Andrade rouba a cena com corpaço monumental na piscina

Curtindo piscina luxuosa, Lívia Andrade rouba a cena ao exibir curvas esculturais em roupa de banho branca; veja os registros especiais

A apresentadora Lívia Andrade impressionou ao exibir registros curtindo uma piscina luxuosa e com uma vista deslumbrante. Nesta quinta-feira, 30, a famosa resgatou os cliques especiais e impressionou com tanta beleza.

Refrescando-se na água, a loira do Domingão com o Huck se destacou no local ao aparecer com um biquíni branco de modelo cavado. Exibindo-se com plenitude, a ex-SBT esbanjou suas curvas monumentais com muito charme.

“TbtZão diferente… Eu amo ouvir o som e ver o movimento do momento que o registro é feito, taí pra vocês kkkkkk No pedacinho do paraíso, um dos meu preferidos nesse mundão!”, disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários da postagem, os internautas encheram a artista de elogios. “Maravilhosa, linda, gata é outro patamar”, falaram os seguidores. “Fotos maravilhosas”, admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade surpreendeu com a escolha do look para aproveitar o aniversário de 50 anos de Angélica na mansão da apresentadora com Luciano Huck. No Halloween, a loira impressionou com o look escolhido para celebrar a data.

Lívia Andrade chora por causa de Silvio Santos na Globo

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu ao derrubar algumas lágrimas durante o Domingão com Huck, da Globo, neste final de semana. Ela se emocionou ao ver a homenagem de Tiago Abravanel para seu avô, Silvio Santos, no palco da atração. O artista participou da Batalha do Lip Sync e dublou as músicas que seu avô cantou no passado. Ao ver o show, Lívia se emocionou.

Logo depois do show, a câmera mostrou Lívia Andrade com a maquiagem borrada por causa das lágrimas e ela aproveitou para se declarar para o ex-patrão. Vale lembrar que ela trabalhou com Silvio Santos durante muitos anos no SBT.

“Eu estou rindo e chorando ao mesmo tempo. É um negócio muito louco que deu na minha cabeça agora. Sisi, eu sei que vai chegar até aí: eu estou morrendo de saudade de você. Ele com certeza vai ver. Estar aqui em um domingo… A gente falar de domingo é falar de Silvio. Foram mais de 10 anos ali do lado dele. Quando o auditório pegou o pompom, já me deu um negócio, minha cabeça deu uma bugada”, disse ela.