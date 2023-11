Paula Fernanda explana corpaço sarado e exibe cinturinha fina de biquíni vermelho

Cantora sertaneja elevou a temperatura nas redes com o registro de biquíni!

Em registro divulgado nas redes, a cantora sertaneja Paula Fernandes, de 39 anos, encantou a sua legião de fãs e admiradores ao posar poderosa com um biquíni fininho todo vermelho, enfatizando o seu corpaço escultural para as lentes da câmera. Desta vez, a intérprete de ‘Pássaro de Fogo’ roubou a cena com a sua barriguinha sequinha e conquistou mais de 110 mil curtidas dos internautas.

“Em busca de sol…”, brincou Paula Fernandes na legenda da publicação, chamando atenção com a sua beleza natural e cabelos ao vento no registro, além de ostentar seus pernões torneados no exterior de sua mansão. Nos comentários, choveram elogios para a cantora brasileira.

“Essa mulher é um espetáculo em todos os sentidos da palavra”, enalteceu uma internauta primeiramente. “Paula Fernandes ficou deslumbrante toda de vermelho”, elogiou outra seguidora. “Quanto mais o tempo passa, mais maravilhosa a Paulinha Fernandes fica”, disse um terceiro, dentre várias mensagens elogiosas para a estrela da música sertaneja.

Vale destacar que em entrevista recente, Paula Fernandes falou sobre a atual fase de sua carreira e confessou que está mais serena com os seus novos projetos depois de passar pelo seu auge artístico. “Estou vivendo o melhor sucesso da minha vida. Tenho tempo para mim, para os meus fãs, para fazer uma música. O tempo era escasso para aquele tipo de sucesso, que é bom também. Mas tenho memórias de um momento em que eu não existia. Vivenciar a maturidade do meu trabalho é muito lindo”, confessou.