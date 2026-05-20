Espírito Santo registra quase 2 mil casos de abuso sexual infantil em um ano

Os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Espírito Santo cresceram no período de um ano. Em 2025, foram registrados 1.886 casos, contra 1.476 em 2024, um aumento de 27%.

Segundo especialistas, crimes como este são difíceis de combater devido a uma característica preocupante: a maior parte dos abusos acontece dentro de casa e, muitas vezes, é praticada por pessoas próximas da vítima.

Nesta segunda-feira (18), data marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, estudantes e professores de escolas de Vila Velha realizaram uma manifestação na Prainha para conscientizar a população sobre a importância da denúncia e da proteção às vítimas.

A data relembra o caso da menina Araceli Cabrera Crespo, de apenas 8 anos, sequestrada, abusada sexualmente e assassinada em Vitória, em 1973. O crime chocou o país e se tornou símbolo da luta pelos direitos das crianças e adolescentes.

Um dos suspeitos de participação no caso, Dante de Brito Michelini, conhecido como “Dantinho”, morreu neste ano. A Justiça do Espírito Santo informou que irá encaminhar os autos da investigação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em busca de reparação histórica ao Estado Brasileiro.

De acordo com o conselheiro tutelar de Vila Velha, Saulo Pedro, familiares, vizinhos e amigos têm papel essencial no enfrentamento à violência. A denúncia pode ser feita de forma anônima pelo Disque 100 ou diretamente aos Conselhos Tutelares e autoridades policiais.

Especialistas reforçam que o silêncio ainda é uma das maiores barreiras no combate ao abuso infantil. Sinais de mudanças de comportamento, isolamento, medo excessivo e queda no rendimento escolar podem indicar que a criança necessita de ajuda.

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