Mãe se choca após filha revelar o que engoliu, e raio-X confirma

Também muito calma, a mãe parece não acreditar, justamente pela reação da filha. Como Samara estava gravando a própria maquiagem, acabou registrando a cena, que viralizou nas redes sociais.

“Eu tinha acabado de colocar ela para almoçar e estava me arrumando para trabalhar”, conta Samara. “Ela chegou falando que tinha engolido a moeda, mas eu realmente não acreditei”, explica, em entrevista a CRESCER.

Segundo a mãe, não havia nenhuma moeda à vista na casa naquele momento. “Não tinha nada no chão. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que ela tivesse engolido de verdade”, relembra.

Enquanto Samara tentava entender a situação, o irmão dela acreditava que Anna Liz estava dizendo a verdade desde o começo. Mesmo assim, a mãe continuava tranquila porque a filha aparentava estar completamente bem. “Ela não sentia dor, não estava chorando, não tinha febre, nada”, explica. “Ela estava normal o tempo todo”, lembra.

Ainda em dúvida, Samara resolveu ligar para a tia da menina para pedir opinião. “Ela falou: ‘É melhor levar para o hospital porque acho que ela está falando a verdade’. De fato, apesar da ausência de sinais ou reações, Anna Liz afirmava aquilo com muita certeza. Tanto, que a mãe resolveu levá-la ao hospital, para tirar a dúvida.

Após atendimento médico, Anna Liz fez um raio-x e a imagem do exame comprovou tudo. “Foi só quando eu vi a moeda no raio-x que caiu a ficha”, conta Samara. “Naquele momento me deu uma tristeza e eu fiquei nervosa, porque percebi que ela realmente tinha engolido”, confessa.

Os médicos orientaram que a menina comesse bastante e retornasse após 24 horas para repetir o exame e acompanhar o deslocamento da moeda. Apesar do susto, Annalise continuou sem sintomas. “Graças a Deus ela não sentiu nada”, afirma a mãe. Eles seguem aguardando a saída da moeda.