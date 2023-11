GATA! A influencer Emily Garcia cada vez mais gostosa e deliciosa

Emily Garcia é uma renomada modelo e influenciadora com presença também no YouTube. Com uma impressionante base de fãs, ela conta com mais de 11,2 milhões de seguidores no Instagram e 164 mil no TikTok. Além disso, Emily é conhecida por ser ex cunhada de Carlinhos Maia.

Com apenas 21 anos de idade, Emily atua como influenciadora digital e modelo. Desde a infância, ela demonstrou talento ao vencer concursos de beleza, o que a levou a seguir uma carreira no mundo da moda e do entretenimento.

Inicialmente, Emily criou um canal no YouTube em julho de 2018, acumulando mais de 1,5 milhão de inscritos. Contudo, em 2020, ela decidiu encerrar o canal, pois passou a obter mais sucesso e oportunidades no Instagram.