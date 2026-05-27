Polícia Federal faz buscas contra suspeito de espalhar dinheiro falso em Nova Venécia

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (27), uma ordem de busca e apreensão autorizada pela Justiça Federal contra um suspeito de produzir, comprar e espalhar dinheiro falso em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo.

O nome do investigado e o bairro onde a ação ocorreu não foram divulgados.

Segundo a Polícia Federal, a Operação Falsus Numarius, expressão em latim que significa “moedeiro falso” ou “falsificador de moedas”, faz parte de um inquérito que apura a prática do crime de moeda falsa.

De acordo com a corporação, policiais federais da delegacia de São Mateus cumpriram o mandado com o objetivo de coletar provas relacionadas à produção, aquisição e circulação de cédulas falsificadas.

As investigações apontam a possível atuação de indivíduos envolvidos na introdução de dinheiro falso no comércio local, inclusive por meio de compras em estabelecimentos comerciais e negociações realizadas por aplicativos de mensagens e redes sociais.

Ainda segundo a Polícia Federal, a operação desta quarta-feira busca aprofundar as investigações, identificar possíveis coautores e parceiros no esquema, interromper a prática criminosa e apreender materiais utilizados na falsificação ou distribuição das cédulas.

A PF destacou que o crime de moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal, pode resultar em penas de até 12 anos de prisão, além de multa.

A instituição também reforçou a importância da colaboração da população, orientando que qualquer suspeita de recebimento de cédulas falsas seja comunicada às autoridades competentes.

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