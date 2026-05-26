Tragédia na zona rural de São Mateus deixa homem morto após colisão com árvore

Um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira (26) terminou com a morte de um homem na ES-318, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

A vítima foi identificada como Antonioni Damiani Bellinazzi de Andrade, de 33 anos. Segundo as informações iniciais, ele conduzia um veículo que acabou colidindo contra uma árvore às margens da rodovia.

Equipes do Samu foram acionadas para prestar socorro, mas Antonioni não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Até o momento, a dinâmica da colisão não foi divulgada oficialmente.

Após os procedimentos da perícia, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

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