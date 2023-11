Giovanna Antonelli coloca curvas para jogo de biquíni mínimo

Estrela da TV conquistou mais de 30 mil curtidas dos fãs!

Em registro recente, a atriz Giovanna Antonelli, de 46 anos, fez bater mais forte os corações de seus fãs e admiradores ao posar radiante com um biquíni mínimo todo branco com um roupão laranja, enfatizando suas curvas exuberantes no vídeo divulgado. Na ocasião, a intérprete da Delegada Helô, em ‘Travessia’, impressionou com o seu corpaço escultural enquanto descia as escadas e conquistou mais de 30 mil curtidas dos internautas.

“E vocês achando que é moleza, né?”, escreveu Giovanna Antonelli na legenda da publicação, chamando atenção com as suas coxas grossas e barriguinha sequinha na mansão, além de encantar com toda a sua beleza natural e fios ao vento. Nos comentários, choveram elogios para a atriz.

“Giovanna Antonelli sempre impecável e perfeita”, destacou uma fã primeiramente. “Gio, você descendo da escada tal qual uma deusa!!!A maior que temos sem dúvida!”, elogiou uma segunda. “Bateu saudade da nossa delegada”, enalteceu uma outra admiradora, dentre milhares de comentários elogiosos para a estrela.

Vale lembrar que em entrevista recente, Giovanna Antonelli fez uma reflexão a respeito da prosperidade. “A gente tem um milhão de sonhos e desejos, então, quando penso em prosperidade claro que ‘Travessia’ este mês esteve incluída nesse contexto. Mas não foi só isso. A nossa abundância astral e energética é imensa. Os mantras são a minha premissa básica de vida”, destacou a atriz.