Grazi Massafera ostenta corpaço escultural e destaca bumbum perfeito de fio-dental

Atriz conquistou mais de 590 mil curtidas com a publicação em Fernando de Noronha!

Em registro recente, a atriz Grazi Massafera, de 40 anos, encantou a sua legião de fãs e admiradores ao posar pleníssima com um biquíni fininho em cima de uma pedra, esbanjando o seu bumbum redondinho para as lentes da câmera. Desta vez, a musa das novelas roubou a cena com o seu corpaço escultural no clique ensolarado e conquistou mais de 590 mil curtidas dos internautas.

“Bom dia nesse lugar paradisíaco”, escreveu Grazi Massafera na legenda da publicação, encantando com as suas coxas definidas e famosa cinturinha no registro em Fernando de Noronha, além de encantar com toda a sua beleza natural e cabelos ao vento. Nos comentários, a estrela colecionou elogios dos admiradores.

”Grazi Massafera vai brilhar muito com Dona Flor com tamanha beleza e esse corpo escultural”, elogiou uma fã primeiramente. “Uma verdardeira sereia brasileira”, enalteceu outra admiradora. “Grazi Massafera é uma diva em todos os sentidos”, comentou mais um internauta, dentre várias mensagens elogiosas para a loira.

Vale destacar que em entrevista recente, Grazi Massafera falou sobre os seus cuidados com o corpo. “Voltei para o ioga. Ajuda! Treino todo dia. Mas o benefício maior para mim nem é no físico. É para a minha cabeça. Sou uma pessoa extremamente otimista. Tento transformar em leveza tudo que eu puder”, disse ela à Quem.