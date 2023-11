Virginia Fonseca impressiona com corpaço sarado de fio-dental e magnetiza com beleza

Influenciadora digital conquistou mais de meio milhão de curtidas dos fãs com o clique nos EUA!

Em registro recente, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca, de 24 anos, elevou a temperatura nas redes sociais ao posar pleníssima com um biquíni fininho com diversas estampas coloridas, chamando atenção com o seu corpaço escultural em Orlando, Flórida. Na ocasião, a esposa do sertanejo Zé Felipe esbanjou a sua barriguinha sarada para as lentes da câmera e conquistou mais de 1,2 milhão de curtidas dos internautas.

“36 graus aqui”, escreveu Virginia Fonseca na legenda da publicação, impressionando com o seu corpaço sarado e cinturinha fininha na beira da piscina, além de encantar com toda a sua beleza exuberante. Nos comentários, choveram elogios para a estrela.

“Tão linda que parece até boleto pago!”, declarou uma fã primeiramente. “Inteligente, linda e entrega muito”, escreveu outra na sequência. “Virginia Fonseca conquistou o Brasil com o seu talento e beleza”, enalteceu outra admiradora, dentre várias mensagens elogiosas para a mãe de Maria Alice e Maria Flor.

Vale destacar que em entrevista ao Conversa com Bial, Virginia Fonseca confessou que não consegue mais manter distância da sua vida privada de sua vida nas redes sociais. “Não tem como. Se eu fico sem postar, as pessoas já sabem que tem alguma coisa acontecendo. Então, não tem como [ter segredo]”, declarou a esposa de Zé Felipe.