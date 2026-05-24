Inscrições abertas para palestra com Rodrigo Pimentel em São Mateus

A Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, está com inscrições abertas para uma palestra exclusiva com Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro) e inspiração do personagem Capitão Nascimento, dos filmes Tropa de Elite e Tropa de Elite 2.

O evento será realizado no dia 29 de maio, às 18h30, no Auditório do SESC de São Mateus. A participação é gratuita, porém as vagas são limitadas devido à capacidade do espaço.

Com foco em desenvolvimento pessoal e profissional, a palestra abordará temas como liderança, disciplina, superação de metas e resiliência em momentos de crise. Rodrigo Pimentel irá compartilhar experiências vividas durante sua trajetória na segurança pública e no comando de equipes de alta performance.

Segundo a organização, a proposta é trazer reflexões e aprendizados aplicáveis tanto no ambiente profissional quanto na vida pessoal.

Os interessados devem realizar inscrição prévia pela internet, através do formulário oficial disponibilizado pela Prefeitura.

📍 Data: 29 de maio

🕡 Horário: 18h30

📌 Local: Auditório do SESC de São Mateus

🎟️ Entrada gratuita | Vagas limitadas