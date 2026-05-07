Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores

A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de sua casa em Goiás.

Manhã de descanso e leveza

Enquanto o marido, o cantor Leonardo, ainda descansava, Poliana aproveitou as primeiras horas do dia para curtir um momento ao sol.

Nos Stories do Instagram, ela apareceu de biquíni, mostrando o cenário tranquilo e aproveitando o clima agradável da manhã.

Mensagem aos seguidores

Sempre ativa nas redes sociais, a influenciadora compartilhou não apenas o momento de lazer, mas também uma mensagem de carinho para seus seguidores.

“Gente, bom dia! Estou passando aqui primeiramente com carinho para desejar para vocês um domingo lindo, um domingo em família, com risadas gostosas e com abraços calorosos.”

A fala reforça o estilo de Poliana, conhecida por manter uma conexão próxima com o público e compartilhar mensagens positivas.