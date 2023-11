Lívia Andrade exala beleza na praia e destaca bumbum perfeito de fio-dental

Na ocasião, a musa do quadro ‘Acredite Em Quem Quiser’ encantou a web com os novos cliques!

Em registro recente, a modelo e apresentadora Lívia Andrade, de 40 anos, elevou a temperatura nas redes sociais ao posar pleníssima com um biquíni fininho todo no tom vermelho, esbanjando o seu bumbum redondinho para as lentes da câmera. Desta vez, a musa do quadro ‘Acredite Em Quem Quiser‘ colocou suas curvas dançantes para jogo no clique praiano e conquistou mais de 70 mil curtidas dos internautas.

“Água salgada, alma lavada”, escreveu Lívia Andrade na legenda da publicação, chamando atenção com os seus pernões torneados e pele molhada na sequência praiana, além de encantar com toda a sua beleza exuberante e a sua famosa cinturinha. Nos comentários, a apresentadora colecionou elogios dos admiradores.

“Que abundância, hein dona Lívia Andrade”, escreveu um seguidor primeiramente. “Serei seu fã e você será minha estrela para sempre”, enalteceu outra fã da apresentadora. “Magnífica, Perfeita e uma obra de arte”, destacou outro seguidor. “Lívia Andrade é a mulher mais sexy e gata do Brasil”, declarou outra, dentre várias mensagens positivas para a nova estrela da TV Globo.

Vale destacar que em entrevista recente, Lívia Andrade falou sobre a sua relação com Silvio Santos após deixar o SBT. “O SBT era o meu mundo. Fiz novelas, programas de humor, linha de shows e o Programa Silvio Santos. Ele era meu elo, minha estrela-guia. Quando ele deixou de trabalhar, eu decidi sair. Silvio foi minha faculdade. Hoje, estou na pós-graduação”, brincou ela.