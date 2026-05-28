BR-101 terá novas terceiras faixas implantadas no Norte do ES até 2027

Trechos da BR-101 que passam pelos municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré, Linhares e Sooretama, no Norte do Espírito Santo, vão receber novas terceiras faixas até o fim de 2027. A implantação foi anunciada pela Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração da rodovia.

Ao todo, serão construídos 21,6 quilômetros de terceiras faixas entre os quilômetros 50,3 e 134,1 da BR-101 Norte. Segundo a concessionária, o objetivo é melhorar o fluxo de veículos e aumentar a segurança viária, reduzindo retenções causadas pela diferença de velocidade entre veículos leves e pesados, além de criar pontos mais seguros para ultrapassagens.

As obras têm previsão de início no segundo semestre deste ano.

As primeiras entregas estão previstas para fevereiro de 2027 nos seguintes trechos:

• km 50,3 ao 51,3 – Conceição da Barra – sentido Norte

• km 51,3 ao 52,3 – Conceição da Barra – sentido Sul

• km 53,8 ao 55,4 – entre Conceição da Barra e São Mateus – sentido Sul

• km 81 ao 82,1 – São Mateus – sentido Norte

• km 92 ao 93 – Jaguaré – sentido Norte

• km 132,7 ao 134,3 – Linhares – sentido Norte

Os demais trechos previstos no projeto deverão ser concluídos até dezembro de 2027.

De acordo com a Ecovias Capixaba, as terceiras faixas serão implantadas em áreas já existentes de acostamento, o que deve agilizar a execução das obras e facilitar o cumprimento do cronograma previsto.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!