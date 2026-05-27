Marcopolo entra no ranking das melhores empresas para trabalhar no Espírito Santo

Operação da Unidade São Mateus alcança o 10º lugar entre as melhores empresas para trabalhar do Estado

A unidade da Marcopolo em São Mateus conquistou, pela primeira vez, espaço no ranking regional Great Place to Work (GPTW) Espírito Santo 2026, alcançando o 10º lugar entre as melhores empresas para trabalhar do Estado.

O reconhecimento reforça a estratégia da companhia voltada à valorização das pessoas, ao desenvolvimento profissional e à construção de um ambiente de trabalho baseado no engajamento e na evolução contínua. A empresa também avança na meta de estar entre as dez melhores empresas para trabalhar do Brasil no segmento industrial até 2030.

“Fazer parte deste ranking tem um significado muito importante para a nossa operação, porque reconhece um trabalho construído diariamente pelas equipes da unidade de São Mateus. Mais do que processos, buscamos desenvolver um ambiente em que as pessoas se sintam valorizadas, ouvidas e motivadas a crescer junto com a empresa”, afirmou Cristiano Jackson Manica, gerente de Manufatura da unidade de São Mateus.

Entre as iniciativas desenvolvidas pela unidade estão programas de capacitação técnica, formação de lideranças e oportunidades de crescimento interno, além de ações voltadas à saúde e bem-estar, diversidade, inclusão e valorização dos colaboradores.

A operação também conta com projetos como a universidade corporativa UniMarcopolo, o CTM – Centro de Treinamento Marcopolo, programas de mobilidade interna e internacional, a Escola de Formação Profissional Marcopolo e ações de inovação e integração entre equipes, fortalecendo a cultura organizacional e a atração de talentos para o setor industrial.

A Certificação GPTW é concedida a partir de um diagnóstico de clima organizacional realizado com os colaboradores, por meio de pesquisa anônima e sigilosa. O ranking avalia critérios como credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Para conquistar o selo, as empresas precisam atingir pelo menos 70% no índice de confiança dos colaboradores.

Presente em mais de 100 países, a GPTW já avaliou mais de 10 mil empresas e impacta cerca de 12 milhões de profissionais em todo o mundo.

Sobre a Marcopolo

Fundada há 76 anos em Caxias do Sul (RS), a Marcopolo é uma das principais fabricantes de carrocerias de ônibus do mundo e referência em qualidade, tecnologia e inovação. A empresa investe continuamente em novas soluções de mobilidade e expansão internacional. Atualmente, possui unidades fabris em cinco continentes e veículos circulando em mais de 140 países.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!