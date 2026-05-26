Polícia Federal prende prefeito e ex-prefeito de Pedro Canário

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (26), o prefeito e o ex-prefeito de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Os mandados foram cumpridos contra Kleilson Rezende (PSB), atual prefeito do município, e Bruno Araújo (PDT), ex-chefe do Executivo municipal.

As prisões fazem parte da Operação Eco da Fraude II, que investiga um suposto esquema de corrupção e desvio de recursos públicos ligados à realização do tradicional evento “XXXIV Forró da Tábua Lascada”.

Além das prisões, a operação também cumpre 11 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A Justiça determinou ainda o afastamento cautelar do prefeito e de um servidor municipal, além do bloqueio de bens e outras medidas investigativas.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações conduzidas pela delegacia de São Mateus apontam indícios da atuação de uma organização criminosa formada por agentes públicos e empresários. O grupo seria responsável por manipular processos licitatórios e superfaturar contratos públicos, gerando pagamentos de vantagens indevidas.

Ainda segundo a PF, o esquema contava com mecanismos de lavagem de dinheiro para ocultar a origem dos recursos desviados. As apurações identificaram movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, além da utilização de contas de terceiros e operadores financeiros para movimentação de dinheiro em espécie.

A Polícia Federal informou que as medidas desta terça-feira têm como objetivo aprofundar a coleta de provas, identificar outros possíveis envolvidos, interromper a atuação do grupo criminoso e garantir o ressarcimento aos cofres públicos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, peculato-desvio, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

Com informações da Polícia Federal.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!