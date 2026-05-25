Bragantino goleia o Vasco em São Januário

O Red Bull Bragantino foi superior em São Januário e derrotou o Vasco por 3 a 0 na noite deste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação consistente, o time paulista aproveitou espaços, contou com grande desempenho de Tiago Volpi e ainda se beneficiou de falhas defensivas do adversário para construir a vitória com gols de Rodriguinho, Isidro Pitta e Fernando dos Santos.

O jogo

O Vasco começou o jogo tentando controlar a posse de bola, o Bragantino mostrou eficiência nas chegadas ao ataque e soube explorar os erros do time carioca. Logo nos primeiros minutos, o goleiro Léo Jardim já precisou trabalhar em cabeçada de Rodriguinho e em outras investidas do Massa Bruta. Do outro lado, Tiago Volpi também apareceu bem para segurar finalizações de Thiago Mendes, Claudio Spinelli e Andrés Gómez.

O confronto teve momentos de equilíbrio na etapa inicial, mas o Bragantino foi mais perigoso. Antes do intervalo, Henry Mosquera e Isidro Pitta criaram boas oportunidades, enquanto o Vasco desperdiçava suas melhores chegadas. Aos 45 minutos, em contra-ataque rápido, Rodriguinho carregou até a entrada da área e acertou um chute forte no canto esquerdo de Léo Jardim para abrir o placar.

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Na volta para o segundo tempo, o time visitante manteve o ritmo e ampliou cedo. Aos 15 minutos, Mosquera escapou pela esquerda, cruzou rasteiro para a pequena área, e Isidro Pitta apareceu na frente da marcação para completar para o gol. O segundo gol aumentou a pressão sobre o Vasco, que passou a ser vaiado pela torcida em diversos momentos da partida.

Mesmo em desvantagem, o time carioca tentou reagir e criou algumas chances, principalmente em finalizações de Brenner e Spinelli, mas esbarrou em Tiago Volpi, um dos destaques da partida. O goleiro do Bragantino fez pelo menos duas defesas importantes no segundo tempo e ajudou a impedir qualquer reação vascaína.

A situação do Vasco piorou aos 31 minutos da etapa final. Em uma tentativa de recuo, Alan Saldivia errou feio e entregou a bola nos pés de Fernando dos Santos. O atacante avançou, driblou Léo Jardim e finalizou com o gol livre para marcar o terceiro, em um lance que gerou fortes vaias da arquibancada ao defensor vascaíno.

Nos minutos finais, o Bragantino ainda teve a chance de transformar a vitória em goleada ainda maior. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti em lance envolvendo Eric Ramires dentro da área. Na cobrança, Eduardo Sasha bateu por cima do travessão e desperdiçou a oportunidade.

Mesmo assim, o erro não alterou o panorama de uma noite amplamente favorável ao Bragantino, que controlou o jogo, foi mais perigoso e confirmou a vitória sem sofrer gols. Já o Vasco encerrou a partida sob protestos da torcida, depois de uma atuação marcada por pouca efetividade no ataque e erros decisivos na defesa.

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