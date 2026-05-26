Avô é preso suspeito de estuprar a própria neta no Norte do ES

Suspeito foi localizado em Linhares durante operação da Polícia Civil após investigação conduzida pela delegacia de Sooretama

Um idoso de 71 anos foi preso suspeito do crime de estupro de vulnerável contra a própria neta, de apenas 10 anos, em Sooretama, no Norte do Estado, na tarde de segunda-feira (25).

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Infrações Penais Outras (DIPO) de Linhares, após cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

De acordo com as investigações conduzidas pela delegacia de Sooretama, o suspeito é investigado por abuso sexual contra a própria neta de apenas 10 anos.

Os policiais realizaram buscas no bairro Nova Esperança, em Linhares, onde o investigado foi localizado e preso. Após a detenção, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares para os procedimentos de praxe e interrogatório.

Posteriormente, o suspeito deve ser transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, unidade destinada a presos acusados de crimes sexuais.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação. Por envolver vítima menor de idade, detalhes adicionais não serão divulgados.

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