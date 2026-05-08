Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes

A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade dos seguidores.

Publicação descontraída

Nas imagens publicadas, Geisy aparece usando um look branco inspirado no universo nupcial. Na legenda, ela entrou no clima de brincadeira e escreveu que estaria “treinando para casar”, mesmo afirmando estar solteira.

Repercussão entre seguidores

A postagem rapidamente repercutiu e recebeu diversos comentários de fãs, que elogiaram o visual e entraram na brincadeira sobre casamento.

Entre as mensagens, seguidores destacaram o estilo da influenciadora e fizeram comentários bem-humorados sobre a possibilidade de um futuro casamento.

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Presença nas redes

Conhecida por compartilhar momentos do cotidiano e conteúdos variados, Geisy Arruda mantém forte presença nas redes sociais, onde costuma interagir com o público de forma leve e descontraída.

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