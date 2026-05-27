Mensagens revelam suposto esquema de propina que levou prefeito e ex-prefeito de Pedro Canário para a prisão

A reportagem do FA Notícias teve acesso à decisão judicial que determinou a prisão preventiva do atual prefeito de Pedro Canário, Kleilson Martins Rezende (PSB), e do ex-prefeito do município, Bruno Teófilo Araújo (PDT). A determinação partiu do desembargador Pedro Valls Feu Rosa, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em documento assinado eletronicamente no dia 20 de maio de 2026.

Os dois mandados de prisão preventiva e outros 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta terça-feira (26). A operação apura um suposto esquema criminoso envolvendo fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, superfaturamento contratual, desvio de verbas públicas (peculato), lavagem de dinheiro e organização criminosa na execução do evento “XXXIV Forró da Tábua Lascada”, realizado em agosto de 2025 na cidade.

De acordo com a investigação, o esquema foi descoberto de forma fortuita após a análise do celular do então secretário municipal de Cultura, Fúlvio Trindade de Almeida, apreendido em uma operação anterior. No aparelho, os policiais encontraram conversas explícitas combinando o valor dos desvios e o pagamento de propinas.

A decisão do Tribunal de Justiça detalha todos os alvos envolvidos no inquérito policial:

• Kleilson Martins Rezende (prefeito de Pedro Canário)

• Bruno Teófilo Araújo (ex-prefeito e atual superintendente regional de Saúde)

• Adailton dos Santos Sousa

• Arnaldo Gomes de Oliveira

• Fúlvio Trindade de Almeida (ex-secretário de Cultura)

• Gustavo Nunes Massete

• Itagildo Marques Vieira

• Kayky Ferreira de Souza Mota

• Tiago Raimundo da Silva

Empresas investigadas:

• Marques Estruturas LTDA

• Oliveira Serviços Profissionais LTDA

• Tiago Raimundo da Silva – Produções TR

• Três Pontos Serviços LTDA

O desembargador Pedro Valls Feu Rosa apontou na decisão que os diálogos mantidos entre os envolvidos trazem indícios considerados contundentes das irregularidades. Em um dos trechos destacados pelo magistrado, o secretário de Cultura negocia o retorno financeiro com base na liberação de dinheiro público:

“Tô com Gustavo aqui. Pra voltar 180 mil ele quer que dê ordem de serviço de 1 milhão e 200. E aí? Se puder, liga aqui.”

QUEM FALA:Fúlvio Trindade de Almeida / PARA QUEM: Bruno Teófilo Araújo

O magistrado ressaltou que a situação aponta para uma divisão clara dos recursos desviados entre a estrutura, a contratação de bandas e o rodeio do evento:

“200 estrutura + 80 bandas + 50 rodeio = 330k”

QUEM FALA:Fúlvio Trindade de Almeida / PARA QUEM: Bruno Teófilo Araújo

A decisão diz ainda que a mensagem

“Se tudo der certo, até 15/08 os 330k estará no jeito”

QUEM FALA:Fúlvio Trindade de Almeida / PARA QUEM: Bruno Teófilo Araújo

Reforça uma cronologia compatível com a execução e pagamento das contratações vinculadas ao evento, realizado entre os dias 1º e 3 de agosto de 2025.

A conversa prossegue com a afirmação de Fúlvio a Bruno:

“Vão pagar Gustavo em 3x. Conforme for caindo, vou te passando.”

QUEM FALA:Fúlvio Trindade de Almeida / PARA QUEM: Bruno Teófilo Araújo

Em seguida, consta outro trecho interceptado:

“Ao todo Gustavo mais as bandas vai dar 300k. Kleilson vai ficar com os 50k do rodeio pra pagar A Gazeta.”

QUEM FALA:Fúlvio Trindade de Almeida / PARA QUEM: Bruno Teófilo Araújo

Segundo o desembargador, “esses trechos evidenciam, em tese, não apenas promessa abstrata de vantagem, mas programação de repasse vinculada ao fluxo de pagamento público. O dinheiro seria transferido ‘conforme fosse caindo’, expressão que, no contexto investigado, aponta dependência direta entre pagamento administrativo a fornecedores e posterior distribuição de valores ilícitos”.

Para o magistrado, a “menção a Kleilson Martins Rezende é igualmente relevante”. A autoridade policial sustenta que o prefeito teria ciência e participação na destinação de R$ 50 mil provenientes do contrato do rodeio, utilizados para pagamento de despesas de publicidade e segurança.

A investigação aponta que o valor total da contratação para a festa chegou a R$ 1.269.242,73, com um sobrepreço estimado em R$ 380 mil. Segundo a Polícia Federal, esse montante superfaturado serviria justamente para pagar as propinas acordadas nas mensagens interceptadas.

Ao fundamentar a necessidade das prisões e do afastamento cautelar dos cargos públicos por 180 dias, o desembargador foi enfático sobre a gravidade das ações e o perigo de manter os investigados em posições de liderança na cidade.

“A necessidade da prisão preventiva decorre da conjugação de três vetores. Primeiro, a gravidade concreta da conduta, marcada por possível captura da estrutura municipal, manipulação de contratos públicos e desvio de recursos escassos de município de pequeno porte. Segundo, o risco de reiteração delitiva, pois os investigados ligados ao núcleo político permanecem próximos da gestão pública e de fornecedores.

Terceiro, o perigo concreto à instrução criminal, diante do poder hierárquico sobre servidores, acesso a documentos, capacidade de alinhar versões, apagar mensagens, movimentar valores e influenciar testemunhas”, diz a decisão.

O desembargador também chamou atenção para o fato de que parte das provas teria sido apagada logo após o início das investigações.

“A própria IPJ registra que parte das mensagens foi apagada ou não recuperada. Esse dado não é neutro. Em contexto de investigação envolvendo crimes de colarinho branco, corrupção e lavagem de dinheiro, a supressão de comunicações indica risco concreto de destruição de prova e justifica intervenção cautelar firme.”

Segundo a decisão, a representação da Polícia Federal também registra referências a supostos pagamentos à TV Gazeta, Rede Sim e policiais militares, utilizando recursos oriundos do contrato do rodeio. O magistrado afirma que, se confirmada, essa dinâmica revela a criação de um caixa paralelo dentro da administração municipal, fora dos controles orçamentários, fiscais e contábeis regulares.

O desembargador aponta ainda que a participação de Gustavo Nunes Massete aparece de forma direta nos diálogos. A investigação sustenta que ele atuaria no controle real da empresa Três Pontos Serviços Ltda e teria participado da montagem de planilhas, envio coordenado de orçamentos e ajuste de preços para a contratação da estrutura do evento.

Outro trecho destacado pela Justiça mostra um investigado reclamando sobre valores de retorno financeiro:

“Ele quer voltar só 220 e tinha que voltar 300.”

A decisão judicial aponta este trecho como uma mensagem interceptada pela Polícia Federal dentro do mesmo contexto de diálogos, mas: o texto não individualiza explicitamente quem digital esta frase específica – embora mencione que a participação direta de Gustavo Nunes Massete surge exatamente na conversa onde se discute este retorno.

Para o magistrado, a fala é compatível com uma negociação de propina ligada ao aumento do valor contratado e reforça a suspeita de atuação organizada entre empresas e pessoas físicas para simular concorrência.

A decisão judicial também aponta o uso de uma ata de registro de preços da cidade de Caravelas, na Bahia, além do envio coordenado de orçamentos, participação de empresas de fachada e distribuição estratégica de itens entre contratos diferentes.

Em relação a Kayky Ferreira de Souza, a investigação descreve o uso de contas bancárias de terceiros, agendamento de saques e entrega de dinheiro em espécie. Um dos diálogos interceptados mostra um investigado dizendo:

“Só me avisa se for mandar na minha conta, porque segunda vou no banco fazer o agendamento pra sacar aquele dinheiro.”

QUEM FALA:Kayky ferreira de Souza (identificado pelo magistrado como operador auxiliar) / PARA QUEM: O texto aponta que a conta de terceiro seria usada para repassar valores a um dos envolvidos no esquema, sem detalhar nominalmente qual dos destinatários recebeu a mensagem no chat.

Segundo o desembargador, o trecho indica atuação típica de operador financeiro auxiliar, utilizando contas de terceiros para dificultar o rastreamento bancário.

Quanto a Francyberg Mota Ribeiro (Berg) e Adailton dos Santos Sousa, a Polícia Federal descreve conversas relacionadas ao contrato do rodeio, com divergência entre os valores de R$ 35 mil e R$ 50 mil. O magistrado afirma que isso combina com a mensagem que atribui a Kleilson os “50 mil do rodeio”, reforçando a suspeita de que o contrato teria servido como fonte de recursos paralelos.

O desembargador afirma que as mensagens extraídas do celular possuem grande relevância investigativa porque não se tratam de denúncias anônimas ou fofocas de terceiros, mas de comunicações diretas entre os próprios envolvidos.

Segundo a decisão, o suposto esquema teria funcionado por meio de divisão de tarefas, uso de intermediários, empresas de fachada, conversas privadas, pagamentos em dinheiro vivo e influência política sobre servidores municipais.

Por isso, o magistrado concluiu que medidas como afastamento do cargo ou proibição de contato não seriam suficientes para impedir a continuidade das ações ou a destruição de provas.

O desembargador também considerou indispensável o afastamento de Kleilson Martins Rezende da chefia da Prefeitura de Pedro Canário por 180 dias.

“A permanência dele na chefia da prefeitura permite acesso direto a processos administrativos, servidores da cultura, setor de licitação, contabilidade, tesouraria e controle interno. Permite, ainda, influência sobre testemunhas e sobre a preservação de documentos.”

Já sobre Bruno Teófilo Araújo, o magistrado afirmou:

“Embora ele não tenha mandato de prefeito, a investigação aponta sua influência política direta sobre a administração municipal e o possível recebimento da maior parcela dos valores ilegais.”

Além das prisões preventivas, a Justiça determinou:

• Bloqueio de bens dos investigados

• Quebra dos sigilos bancário e fiscal

• Proibição de acesso aos prédios da Prefeitura de Pedro Canário

• Proibição de contato com servidores públicos

A reportagem tenta localizar as defesas dos citados no texto. O espaço segue aberto para manifestação.

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