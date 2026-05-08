Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”

A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores.

Preferência diferente chama atenção

Conhecida por sua presença ativa na internet, Wanessa revelou que tem uma forte preferência por leite no dia a dia, contrariando a ideia comum de bebidas mais sofisticadas.

“Já acordo pensando em tomar leite. Durante todo o dia gosto de beber e à noite, antes de dormir, é quase sagrado. Amo um leitinho quente”, contou.

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Rotina e interação com seguidores

A influenciadora afirmou que costuma mostrar momentos da sua rotina nas redes sociais, incluindo hábitos simples que fazem parte do seu cotidiano.

A revelação gerou curiosidade e comentários entre seguidores, que reagiram com surpresa e bom humor à preferência da influenciadora.

Presença nas redes

Wanessa Boyer segue conquistando espaço nas plataformas digitais ao compartilhar conteúdos sobre seu dia a dia, estilo de vida e interações com o público, mantendo uma relação próxima com os fãs.

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