Perseguição termina com apreensão de 100 kg de maconha em São Mateus

Uma perseguição policial terminou com a apreensão de aproximadamente 100 quilos de maconha na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (20).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes realizavam patrulhamento na BR-381 quando perceberam que um motorista demonstrou nervosismo ao notar a presença das viaturas. Em seguida, os policiais identificaram uma caminhonete cujo condutor também apresentou atitude suspeita e tentou fugir acelerando o veículo.

A equipe iniciou a perseguição e, durante a fuga, o motorista saiu da rodovia e entrou em uma estrada de chão. O suspeito seguiu até uma área de cafezal, onde abandonou a caminhonete e fugiu a pé pela plantação.

Dentro do veículo, os policiais encontraram cerca de 100 quilos de maconha. A droga foi apreendida e encaminhada para a delegacia da região.

Até o momento, o suspeito não foi localizado. As buscas continuam.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!