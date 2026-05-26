Família confirma que corpo encontrado em mata em Pedro Canário é de jovem desaparecida

A família de Débora Aguilar Brito, de 21 anos, confirmou que o corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (25), em uma área de mata no bairro Camata, em Pedro Canário, é da jovem que estava desaparecida desde a última quarta-feira (20).

Segundo a mãe da vítima, a última conversa entre as duas aconteceu na quarta-feira, quando Débora informou que viajaria para Vila Velha para visitá-la. Desde então, a família não conseguiu mais contato.

Ainda de acordo com a mãe, na manhã de quinta-feira (21), ela encontrou uma ligação perdida da filha por volta das 7h. Ao tentar retornar, não conseguiu mais falar com Débora. Horas depois, recebeu a informação de que um corpo poderia ter sido localizado no bairro Camata.

Após quatro dias de buscas, a Polícia Científica confirmou que o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição e encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. O reconhecimento foi realizado pela irmã da jovem.

Mesmo diante da dor, a mãe de Débora afirmou sentir alívio por finalmente obter uma resposta sobre o desaparecimento da filha.

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