Batida entre ônibus e carreta mata 8 pessoas em MG

No início da tarde, o Corpo de Bombeiros informou que o ônibus tinha 15 passageiros e dois motoristas. A carreta era ocupada apenas pelo motorista, que foi localizado com vida pela PRF e socorrido pelo SAMU.

Segundo a corporação as oito vítimas estavam no ônibus e ficaram carbonizadas após o incêndio.

Outras nove pessoas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região.

Entre os feridos encaminhados para hospitais da região estão:

motorista do ônibus, de 41 anos, com suspeita de fratura na perna

idoso, de 72 anos, com escoriações no rosto e dor na perna esquerda

mulher, de 61 anos, com escoriações no rosto, hematoma na região do quadril e dor na perna esquerda

dois homens levados pela ambulância de Taiobeiras, sem idades informadas

três homens, de 30, 38 e 42 anos, socorridos pela ambulância de Pedra Azul

uma pessoa de 24 anos socorrida pela ambulância de Medina O idoso e a mulher relataram aos socorristas que precisaram pular do ônibus para fugir das chamas.

As equipes também apuravam a possibilidade de outras pessoas terem sido transportadas por uma segunda ambulância de Pedra Azul. Por isso, os números eram considerados parciais naquele momento.

Ferragens dificultam resgate As ferragens dos veículos ficaram extremamente retorcidas, o que dificulta o trabalho dos militares no resgate e na identificação das vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.

No início dos trabalhos, os bombeiros haviam confirmado cinco mortes. Durante o atendimento da ocorrência, o número subiu para seis e, posteriormente, para oito vítimas fatais.

Conforme os bombeiros, cinco vítimas aparentavam ser adultas e uma poderia ser uma criança entre 10 e 11 anos.

Os bombeiros também apuravam a possibilidade de haver um bebê no colo de uma das vítimas, mas essa informação não havia sido confirmada oficialmente, até a última publicação desta reportagem.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus não era de turismo e possivelmente fazia uma linha intermunicipal. A corporação também informou que ainda não foi possível confirmar quantas pessoas estavam no ônibus nem o número total de feridos, já que os trabalhos de desencarceramento dependiam da liberação da perícia.

Houve suspeita de envolvimento de um terceiro veículo por causa dos destroços espalhados na pista. No entanto, segundo os bombeiros, os fragmentos eram da carga transportada pela carreta e o acidente envolveu apenas os dois veículos.