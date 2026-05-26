Clássico Carioca é o destaque das oitavas de final da Copa do Brasil; veja os confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, na manhã desta terça-feira (26), os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O grande destaque ficou para o clássico entre Vasco e Fluminense, que reedita uma das semifinais da edição passada da competição.

As partidas das oitavas serão disputadas apenas no segundo semestre, após a Copa do Mundo. Os jogos de ida estão previstos para os dias 1º e 2 de agosto, enquanto as partidas de volta acontecem nos dias 5 e 6 do mesmo mês.

Os classificados ainda não sabem quem enfrentarão nas quartas de final, já que haverá um novo sorteio após esta fase. A decisão da Copa do Brasil deste ano será disputada em jogo único, marcado para o dia 6 de dezembro, novidade no calendário da competição.

Vasco x Fluminense reedita semifinal de 2025

O sorteio colocou novamente frente a frente os rivais cariocas Vasco e Fluminense, protagonistas de uma das semifinais mais emocionantes da Copa do Brasil de 2025.

Na ocasião, o Vasco venceu o jogo de ida por 2 a 1, enquanto o Fluminense triunfou por 1 a 0 na volta. Com igualdade no placar agregado, a decisão foi para os pênaltis, e o Vasco levou a melhor, avançando à final. Na decisão, porém, o Cruz-Maltino acabou derrotado pelo Corinthians.

Também ficou definido no sorteio desta terça-feira que o Fluminense fará a partida de volta em casa.

Outros confrontos das oitavas

Atual campeão da competição, o Corinthians terá pela frente o Internacional, reeditando a final da Copa do Brasil de 2009, conquistada pelo clube paulista liderado por Ronaldo Fenômeno. Desta vez, o Timão decide a vaga em casa.

O Palmeiras enfrenta o Fortaleza em um duelo que lembra as oitavas de final de 2023, quando os paulistas avançaram com vitória no placar agregado. Agora, a equipe de Abel Ferreira fará o jogo decisivo fora de casa.

Já o Santos, que conta com Neymar, encara o Remo. O Juventude, responsável pela eliminação do São Paulo, terá pela frente o Atlético-MG. Outro destaque é o Mirassol, classificado para as oitavas da Libertadores, que enfrentará o Grêmio.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

Vasco x Fluminense*

Internacional x Corinthians*

Mirassol x Grêmio*

Athletico Paranaense x Vitória-BA*

Atlético-MG x Juventude*

Santos x Remo*

Chapecoense x Cruzeiro*

Palmeiras x Fortaleza*

(*) Times marcados com asterisco fazem o jogo de volta em casa.

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