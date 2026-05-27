Operação mira grupo especializado em fraude de cidadania italiana no Sul do ES

Uma operação da Polícia Federal mirou uma associação criminosa suspeita de promover a migração ilegal de brasileiros para a Europa por meio da fabricação e uso de documentos cartorários falsos e ideologicamente falsos.

Segundo as investigações, o grupo simulava vínculos de parentesco com cidadãos italianos para obter cidadania italiana de forma irregular e permitir que brasileiros se estabelecessem “legalmente” em países da Europa.

A ação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (27) e cumpriu seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Itapemirim e Marataízes, no Sul do Espírito Santo, além do Rio de Janeiro (RJ) e Goiânia (GO).

Além das buscas, a Justiça determinou dezenas de medidas cautelares, entre elas retenção de passaportes, proibição de deixar o país, indisponibilidade de valores e sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados.

De acordo com a Polícia Federal, a operação é um desdobramento de outra investigação iniciada em 2021. Durante as apurações, surgiram indícios de que um incêndio ocorrido em um cartório de Itapemirim, em 2022, possa ter sido criminoso, com o objetivo de destruir provas relacionadas ao esquema.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam celulares e documentos ligados à investigação. Todo o material será encaminhado para perícia técnica federal, que deve aprofundar as investigações e identificar possíveis novos envolvidos.

Os investigados poderão responder por associação criminosa, promoção de migração ilegal, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, peculato, corrupção ativa e corrupção passiva, além de outros crimes que ainda possam ser identificados ao longo das investigações.

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