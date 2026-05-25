Corinthians vence o Atlético-MG com gol no fim e ganha fôlego na tabela

O Corinthians conquistou uma vitória importante na noite deste domingo ao derrotar o Atlético-MG por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol decisivo foi marcado por Zakaria Labyad já na reta final do segundo tempo, em um jogo que também ficou marcado pelo retorno de Memphis Depay após dois meses afastado por lesão na coxa.

Com o resultado, o time paulista chegou aos 21 pontos, subiu para a 15ª colocação e abriu três de vantagem sobre o Santos, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com 18. O Atlético-MG, que vinha de três partidas sem perder, estacionou nos 21 pontos e permaneceu na 11ª posição.

O jogo

O Corinthians começou a partida com mais iniciativa e criou a primeira boa oportunidade logo aos quatro minutos, quando Gustavo Henrique tabelou com Yuri Alberto e finalizou com perigo, rente à trave esquerda de Everson. O Atlético respondeu pouco depois em cobrança de falta de Bernard, que encontrou Cuello em condição favorável, mas o atacante não conseguiu acertar o alvo.

O confronto seguiu equilibrado ao longo da primeira etapa. O time mineiro voltou a assustar aos 15 minutos em jogada construída pela esquerda, enquanto o Corinthians tentou responder em chegada de Breno Bidon, que finalizou sem direção. A melhor chance atleticana surgiu aos 33, quando Cuello completou para as redes após cruzamento rasteiro de Renan Lodi, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Nos minutos finais antes do intervalo, o Corinthians cresceu em campo e passou a pressionar mais. André teve chance pelo alto em cruzamento de Garro, e o próprio meia argentino ainda obrigou Everson a fazer boa defesa em chute de primeira da entrada da área.

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Na etapa complementar, o Atlético-MG conseguiu levar perigo em contra-ataques, enquanto o Corinthians buscava mais presença ofensiva. Aos 15 minutos, a noite ganhou um ingrediente especial para a torcida alvinegra com a entrada de Memphis Depay, que voltou a atuar depois de mais de dois meses fora. A última participação do holandês havia sido no empate por 1 a 1 com o Flamengo, em 22 de março.

Mesmo ainda retomando o ritmo de jogo, Memphis participou de lances importantes no setor ofensivo. Em uma das jogadas, avançou pela esquerda e conseguiu um escanteio. Depois, apareceu dentro da área após cruzamento de Kaio César e escorada de Yuri Alberto, mas não conseguiu concluir.

O Atlético também teve suas oportunidades. Bernard desperdiçou uma boa chance de cabeça, e Cassierra tentou uma finalização de voleio, sem sucesso. Quando o empate parecia encaminhado, o Corinthians encontrou o caminho da vitória aos 42 minutos. Matheuzinho foi ao fundo e cruzou para a segunda trave. A bola atravessou a área até encontrar Labyad livre, que bateu de primeira para definir o placar.

Nos acréscimos, o Timão ainda tentou ampliar em contra-ataque puxado por Kaio César e Yuri Alberto, mas a defesa atleticana conseguiu cortar o passe que buscava Memphis. O apito final confirmou um resultado valioso para o Corinthians, que respira um pouco mais aliviado na luta para se afastar das últimas posições, enquanto o Atlético-MG voltou a tropeçar fora de casa.

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Próximos jogos

Corinthians

Jogo: Corinthians x Platense

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Atlético-MG

Jogo: Atlético-MG x Puerto Cabello

Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)

Data e horário: 27 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)