Esportes
Corinthians vence o Atlético-MG com gol no fim e ganha fôlego na tabela
O Corinthians conquistou uma vitória importante na noite deste domingo ao derrotar o Atlético-MG por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol decisivo foi marcado por Zakaria Labyad já na reta final do segundo tempo, em um jogo que também ficou marcado pelo retorno de Memphis Depay após dois meses afastado por lesão na coxa.
Com o resultado, o time paulista chegou aos 21 pontos, subiu para a 15ª colocação e abriu três de vantagem sobre o Santos, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com 18. O Atlético-MG, que vinha de três partidas sem perder, estacionou nos 21 pontos e permaneceu na 11ª posição.
O jogo
O Corinthians começou a partida com mais iniciativa e criou a primeira boa oportunidade logo aos quatro minutos, quando Gustavo Henrique tabelou com Yuri Alberto e finalizou com perigo, rente à trave esquerda de Everson. O Atlético respondeu pouco depois em cobrança de falta de Bernard, que encontrou Cuello em condição favorável, mas o atacante não conseguiu acertar o alvo.
O confronto seguiu equilibrado ao longo da primeira etapa. O time mineiro voltou a assustar aos 15 minutos em jogada construída pela esquerda, enquanto o Corinthians tentou responder em chegada de Breno Bidon, que finalizou sem direção. A melhor chance atleticana surgiu aos 33, quando Cuello completou para as redes após cruzamento rasteiro de Renan Lodi, mas o lance foi invalidado por impedimento.
Nos minutos finais antes do intervalo, o Corinthians cresceu em campo e passou a pressionar mais. André teve chance pelo alto em cruzamento de Garro, e o próprio meia argentino ainda obrigou Everson a fazer boa defesa em chute de primeira da entrada da área.
Na etapa complementar, o Atlético-MG conseguiu levar perigo em contra-ataques, enquanto o Corinthians buscava mais presença ofensiva. Aos 15 minutos, a noite ganhou um ingrediente especial para a torcida alvinegra com a entrada de Memphis Depay, que voltou a atuar depois de mais de dois meses fora. A última participação do holandês havia sido no empate por 1 a 1 com o Flamengo, em 22 de março.
Mesmo ainda retomando o ritmo de jogo, Memphis participou de lances importantes no setor ofensivo. Em uma das jogadas, avançou pela esquerda e conseguiu um escanteio. Depois, apareceu dentro da área após cruzamento de Kaio César e escorada de Yuri Alberto, mas não conseguiu concluir.
O Atlético também teve suas oportunidades. Bernard desperdiçou uma boa chance de cabeça, e Cassierra tentou uma finalização de voleio, sem sucesso. Quando o empate parecia encaminhado, o Corinthians encontrou o caminho da vitória aos 42 minutos. Matheuzinho foi ao fundo e cruzou para a segunda trave. A bola atravessou a área até encontrar Labyad livre, que bateu de primeira para definir o placar.
Nos acréscimos, o Timão ainda tentou ampliar em contra-ataque puxado por Kaio César e Yuri Alberto, mas a defesa atleticana conseguiu cortar o passe que buscava Memphis. O apito final confirmou um resultado valioso para o Corinthians, que respira um pouco mais aliviado na luta para se afastar das últimas posições, enquanto o Atlético-MG voltou a tropeçar fora de casa.
+ Mirassol vence o Fluminense e interrompe reação tricolor no Brasileirão
Próximos jogos
Corinthians
Jogo: Corinthians x Platense
Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)
Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Atlético-MG
Jogo: Atlético-MG x Puerto Cabello
Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)
Data e horário: 27 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
|FICHA TÉCNICA
|Corinthians 1 x 0 Atlético-MG
|Competição
|17ª rodada do Campeonato Brasileiro
|Local
|Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
|Data
|24 de maio de 2026 (domingo)
|Horário
|18h30 (de Brasília)
|Cartões amarelos
|Yuri Alberto (Corinthians); Cuello e Ruan Tressoldi (Atlético-MG)
|Cartões vermelhos
|Nenhum
|Árbitro
|Rafael Rodrigo Klein (RS)
|Assistentes
|Rafael da Silva Alves (RS) e Anne Kesy Gomes Sá (AM)
|VAR
|Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
|Gols
|Zakaria Labyad, aos 43′ do 2ºT (Corinthians)
|Corinthians
|Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; André (Memphis Depay), Raniele (Allan), Rodrigo Garro (Zakaria Labyad) e Bidon (André Carrillo); Lingard (Kaio César) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz
|Atlético-MG
|Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo (Alan Minda); Cuello, Bernard (Cissé) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 25/05/2026
A personalidade de Gêmeos é brilhante, engenhosa e adaptável. Poucas coisas podem aborrecer o geminiano ou fazê-lo parar de falar....
Bragantino goleia o Vasco em São Januário
O Red Bull Bragantino foi superior em São Januário e derrotou o Vasco por 3 a 0 na noite deste...
Corinthians vence o Atlético-MG com gol no fim e ganha fôlego na tabela
O Corinthians conquistou uma vitória importante na noite deste domingo ao derrotar o Atlético-MG por 1 a 0, na Neo...
Inscrições do Enem começam nesta segunda; veja datas e regras
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2026 começam nesta segunda-feira, 25 de maio, e seguem abertas até...
Novo filme de Selena Gomez terá 4 horas e cenas ‘proibidonas’
Sadie Soverall tem no currículo os sucessos ‘Saltburn’ e ‘Depois do Apocalipse’ A cantora Selena Gomez terá a companhia da...
Batida entre ônibus e carreta mata 8 pessoas em MG
Ônibus saiu de São Paulo com destino a Sergipe e bateu de frente com uma carreta na madrugada deste domingo...
VÍDEO | Mulher viraliza ao ir de moto sozinha para a maternidade
Uma mulher viralizou nas redes sociais após compartilhar o momento em que foi sozinha, pilotando uma motocicleta, para a maternidade...
FA 1447 / 28 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1446 / 21 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Inscrições abertas para palestra com Rodrigo Pimentel em São Mateus
A Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, está com inscrições abertas...
Perseguição termina com apreensão de 100 kg de maconha em São Mateus
Uma perseguição policial terminou com a apreensão de aproximadamente 100 quilos de maconha na zona rural de São Mateus, no...
São Mateus reúne lideranças e reforça protagonismo político do Norte capixaba
Evento contou com a presença de Ricardo Ferraço, prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil São Mateus foi palco, nesta...
Regional
Corpo com marcas de tiros é encontrado por pescador no Norte do ES
O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros e em avançado estado de decomposição no último sábado...
Colisão entre moto, carro e ônibus escolar termina em morte no Norte do ES
Um grave acidente envolvendo uma motocicleta, um carro de passeio e um ônibus escolar terminou em morte na manhã desta...
Polícia Federal investiga fraude milionária contra a Caixa no Norte do ES
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), a Operação Lastro, com o objetivo de investigar uma suposta fraude...
Estadual
Maior vitrine do ES | Feira gratuita terá sabores inéditos e 20 shows
A contagem regressiva para a Feira dos Municípios 2026 já começou. Considerado o maior evento de promoção cultural e turística...
Espírito Santo registra quase 2 mil casos de abuso sexual infantil em um ano
Os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Espírito Santo cresceram no período de um ano. Em 2025,...
Frente fria derruba temperaturas e muda o tempo no ES no início da semana
A passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste deve provocar mudanças significativas no tempo no Espírito Santo ao...
Nacional
Apostas do Rio e de Fortaleza levam prêmio da Mega 30 anos
Bilhetes premiados receberão R$ 168 milhões cada Ganhadores do Rio de Janeiro e de Fortaleza vão dividir os R$ 336,3...
Fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley morre aos 22 anos
Integral Médica confirmou a morte do jovem atleta, que acumulava seguidores nas redes sociais com conteúdos sobre treinos e musculação...
PID ultrapassa 3,5 mil ingressos em 4 dias de reabertura
Previsto no Novo Acordo do Rio Doce, o programa executado pela Samarco já apresentou 349 propostas de acordo para elegíveis...
Policial
BR-101 | Casal é preso com mais de 100 quilos de maconha durante abordagem em Guarapari
Um casal foi preso com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro durante uma fiscalização da Polícia...
Força Tática da 17ª Cia Independente prende chefe do tráfico de drogas e apreende armas de fogo
Nesta terça-feira, militares da Força Tática conseguiram apreender três armas de fogo em ocorrências distintas, realizando ainda a prisão de...
Ação da Força Tática do 2º Batalhão resulta na recuperação de motocicleta furtada em Nova Venécia
Nesta quarta-feira (15), durante patrulhamento tático motorizado no município de Nova Venécia, policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão...
ENTRETENIMENTO
Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes
A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade...
Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”
A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores. Preferência diferente...
Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores
A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de...
POLÍTICA
Líderes comunitários poderão contar com programa de capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Líderes comunitários poderão contar com programa de valorização e capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Janete defende mobilização contra o aumento da violência contra animais
A campanha Abril Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à crueldade contra animais, foi destaque no pronunciamento da deputada...
Esportes
Flamengo é goleado pelo Palmeiras no Maracanã
O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 na noite deste sábado (23.05), no Maracanã, pela 17ª rodada do...
Corinthians perde para o Mirassol e se complica no Brasileirão
A derrota por 2 a 1 para o Mirassol, neste domingo (03.05), marcou o primeiro tropeço do Corinthians sob o...
Flamengo e Vasco empatam com gol nos acréscimos em clássico eletrizante
Flamengo e Vasco protagonizaram um clássico intenso e cheio de reviravoltas, encerrado com empate em 2 a 2 na tarde...
Mais Lidas da Semana
-
Horóscopo2 dias ago
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 23/05/2026
-
Horóscopo14 horas ago
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 24/05/2026
-
Horóscopo3 dias ago
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 21/05/2026
-
Nacional2 dias ago
PID ultrapassa 3,5 mil ingressos em 4 dias de reabertura
-
Horóscopo3 dias ago
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 22/05/2026
-
Nacional13 horas ago
VÍDEO | Mulher viraliza ao ir de moto sozinha para a maternidade
-
Horóscopo5 dias ago
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 20/05/2026
-
Nacional19 horas ago
Apostas do Rio e de Fortaleza levam prêmio da Mega 30 anos