Operação Eco da Fraude II | Kleilson e Bruno Araújo deixam CDP de São Mateus e são levados para presídio em Viana

Políticos investigados por suspeita de corrupção na realização da Festa da Tábua Lascada deixaram o CDP de São Mateus e foram encaminhados para unidade prisional na Grande Vitória

O prefeito afastado de Pedro Canário, Kleilson Martins Rezende (PSB), e o ex-prefeito Bruno Araújo (PDT), presos pela Polícia Federal na última terça-feira (26), foram transferidos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus para a Penitenciária de Segurança Média 1, em Viana, na Região Metropolitana da Grande Vitória.

A informação foi confirmada por fontes ligadas à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). A data da transferência não foi divulgada oficialmente.

Os dois são investigados na Operação Eco da Fraude II, que apura suspeitas de corrupção, fraude em licitação, superfaturamento de contratos, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo a realização da 34ª Festa da Tábua Lascada, promovida em agosto de 2025.

Segundo a Polícia Federal, o esquema teria movimentado cerca de R$ 330 mil em propina. Conversas obtidas durante as investigações apontariam a divisão dos valores entre integrantes do grupo investigado e indicariam o uso dos recursos para fins políticos e despesas pessoais.

A Polícia Federal sustenta que os recursos desviados teriam sido utilizados para fortalecer projetos políticos futuros dos investigados. As defesas dos citados ainda não haviam se manifestado até o fechamento desta matéria.

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