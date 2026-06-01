Regional
Operação Eco da Fraude II | Kleilson e Bruno Araújo deixam CDP de São Mateus e são levados para presídio em Viana
Políticos investigados por suspeita de corrupção na realização da Festa da Tábua Lascada deixaram o CDP de São Mateus e foram encaminhados para unidade prisional na Grande Vitória
O prefeito afastado de Pedro Canário, Kleilson Martins Rezende (PSB), e o ex-prefeito Bruno Araújo (PDT), presos pela Polícia Federal na última terça-feira (26), foram transferidos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus para a Penitenciária de Segurança Média 1, em Viana, na Região Metropolitana da Grande Vitória.
A informação foi confirmada por fontes ligadas à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). A data da transferência não foi divulgada oficialmente.
Os dois são investigados na Operação Eco da Fraude II, que apura suspeitas de corrupção, fraude em licitação, superfaturamento de contratos, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo a realização da 34ª Festa da Tábua Lascada, promovida em agosto de 2025.
Segundo a Polícia Federal, o esquema teria movimentado cerca de R$ 330 mil em propina. Conversas obtidas durante as investigações apontariam a divisão dos valores entre integrantes do grupo investigado e indicariam o uso dos recursos para fins políticos e despesas pessoais.
A Polícia Federal sustenta que os recursos desviados teriam sido utilizados para fortalecer projetos políticos futuros dos investigados. As defesas dos citados ainda não haviam se manifestado até o fechamento desta matéria.
📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!
Operação Eco da Fraude II | Kleilson e Bruno Araújo deixam CDP de São Mateus e são levados para presídio em Viana
Políticos investigados por suspeita de corrupção na realização da Festa da Tábua Lascada deixaram o CDP de São Mateus e...
Você já deixou de paquerar alguém porque não sabia o que falar? Mais da metade dos brasileiros sim
Pesquisa revela as perguntas que funcionam antes do primeiro encontro e o que afasta de vez Antes de qualquer encontro...
BR-101 terá novas terceiras faixas implantadas no Norte do ES até 2027
Trechos da BR-101 que passam pelos municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré, Linhares e Sooretama, no Norte do...
Marcopolo entra no ranking das melhores empresas para trabalhar no Espírito Santo
Operação da Unidade São Mateus alcança o 10º lugar entre as melhores empresas para trabalhar do Estado A unidade da...
Jovem morre durante cirurgia plástica em hospital de BH
Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, sofreu parada cardiorrespiratória enquanto passava por cirurgia de lipoaspiração em BH Uma mulher...
Casamento sem sexo | 5 sinais de que falta de intimidade merece atenção
Terapeuta familiar Aline Cantarelli explica que a ausência de relações sexuais prolongada funciona como termômetro de crises Embora todo casal...
Mãe se choca após filha revelar o que engoliu, e raio-X confirma
Anna Liz, 3 anos, contou calmamente o que havia acontecido, enquanto a mãe gravava um vídeo, se maquiando. Só depois...
FA 1447 / 28 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1446 / 21 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Escola de São Mateus promove simulação empresarial com alunos
A Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Wallace Castello Dutra, no município de São Mateus, realizou uma atividade de simulação...
Tragédia na zona rural de São Mateus deixa homem morto após colisão com árvore
Um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira (26) terminou com a morte de um homem na ES-318, na zona...
Inscrições abertas para palestra com Rodrigo Pimentel em São Mateus
A Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, está com inscrições abertas...
Regional
Idoso morre atropelado na BR 101 em Sooretama; veículo não foi identificado
Um idoso de 67 anos, identificado como Divino Jorge Alves, morreu após ser atropelado no km 124 da BR 101,...
Polícia Federal faz buscas contra suspeito de espalhar dinheiro falso em Nova Venécia
A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (27), uma ordem de busca e apreensão autorizada pela Justiça Federal contra...
Mensagens revelam suposto esquema de propina que levou prefeito e ex-prefeito de Pedro Canário para a prisão
A reportagem do FA Notícias teve acesso à decisão judicial que determinou a prisão preventiva do atual prefeito de Pedro...
Estadual
Operação mira grupo especializado em fraude de cidadania italiana no Sul do ES
Uma operação da Polícia Federal mirou uma associação criminosa suspeita de promover a migração ilegal de brasileiros para a Europa...
Maior vitrine do ES | Feira gratuita terá sabores inéditos e 20 shows
A contagem regressiva para a Feira dos Municípios 2026 já começou. Considerado o maior evento de promoção cultural e turística...
Espírito Santo registra quase 2 mil casos de abuso sexual infantil em um ano
Os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Espírito Santo cresceram no período de um ano. Em 2025,...
Nacional
Vídeo | Casal é flagrado em ato obsceno na sacada de apartamento
Um casal foi flagrado mantendo relações íntimas na sacada de um apartamento no bairro São Cristóvão, em Lajeado, na tarde...
Super El Niño pode provocar chuvas intensas no Sul e seca no Nordeste
O avanço do fenômeno El Niño já colocou autoridades brasileiras em estado de atenção, principalmente na região Sul do país....
Batida entre ônibus e carreta mata 8 pessoas em MG
Ônibus saiu de São Paulo com destino a Sergipe e bateu de frente com uma carreta na madrugada deste domingo...
Policial
BR-101 | Casal é preso com mais de 100 quilos de maconha durante abordagem em Guarapari
Um casal foi preso com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro durante uma fiscalização da Polícia...
Força Tática da 17ª Cia Independente prende chefe do tráfico de drogas e apreende armas de fogo
Nesta terça-feira, militares da Força Tática conseguiram apreender três armas de fogo em ocorrências distintas, realizando ainda a prisão de...
Ação da Força Tática do 2º Batalhão resulta na recuperação de motocicleta furtada em Nova Venécia
Nesta quarta-feira (15), durante patrulhamento tático motorizado no município de Nova Venécia, policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão...
ENTRETENIMENTO
Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes
A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade...
Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”
A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores. Preferência diferente...
Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores
A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de...
POLÍTICA
Líderes comunitários poderão contar com programa de capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Líderes comunitários poderão contar com programa de valorização e capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Janete defende mobilização contra o aumento da violência contra animais
A campanha Abril Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à crueldade contra animais, foi destaque no pronunciamento da deputada...
Esportes
Clássico Carioca é o destaque das oitavas de final da Copa do Brasil; veja os confrontos
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, na manhã desta terça-feira (26), os confrontos das oitavas de final da Copa...
Bragantino goleia o Vasco em São Januário
O Red Bull Bragantino foi superior em São Januário e derrotou o Vasco por 3 a 0 na noite deste...
Corinthians vence o Atlético-MG com gol no fim e ganha fôlego na tabela
O Corinthians conquistou uma vitória importante na noite deste domingo ao derrotar o Atlético-MG por 1 a 0, na Neo...
Mais Lidas da Semana
-
Regional6 dias ago
Polícia Federal prende prefeito e ex-prefeito de Pedro Canário
-
Regional6 dias ago
Decisão da Justiça afastou prefeito e ex-prefeito de Pedro Canário por risco de interferência em investigação da PF
-
Regional6 dias ago
Avô é preso suspeito de estuprar a própria neta no Norte do ES
-
Horóscopo6 dias ago
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 26/05/2026
-
Nacional6 dias ago
Vídeo | Casal é flagrado em ato obsceno na sacada de apartamento
-
Nacional6 dias ago
Super El Niño pode provocar chuvas intensas no Sul e seca no Nordeste
-
Esportes6 dias ago
Clássico Carioca é o destaque das oitavas de final da Copa do Brasil; veja os confrontos
-
São Mateus6 dias ago
Tragédia na zona rural de São Mateus deixa homem morto após colisão com árvore