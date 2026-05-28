Variedades
Você já deixou de paquerar alguém porque não sabia o que falar? Mais da metade dos brasileiros sim
Pesquisa revela as perguntas que funcionam antes do primeiro encontro e o que afasta de vez
Antes de qualquer encontro acontecer, existe uma etapa que muita gente subestima: a conversa que torna a paquera interessante. E, segundo uma pesquisa do Ysos, aplicativo de encontros casuais, ela pode ser mais decisiva do que parece.
O levantamento mostra que 53,8% das pessoas já desistiram de paquerar alguém simplesmente porque não sabiam o que dizer e não por falta de interesse, mas sim pela falta de clareza sobre como começar.
O povo fala
Segundo os participantes da pesquisa, três perguntas se destacam como essenciais antes do primeiro encontro:
- “O que você procura aqui?” – apesar de parecer um clichê, essa pergunta define intenção e evita frustrações futuras.
- “O que você espera do nosso encontro?” – essa simples pergunta abre espaço para um alinhamento sem pressão e evita frustrações.
- “O que você curte?” – além de demonstrar interesse, ao questionar o outro sobre suas preferências, cria identificação e mostra interesse genuíno.
De acordo com Gustavo Ferreira, head de marketing do Ysos, além dessas perguntas, temas como limites, sigilo e disponibilidade para um encontro presencial aparecem com frequência. “Perguntar isso no começo evita frustração e cria interações mais respeitosas, incentivando a fluidez do papo”, explica.
A pesquisa também mostra que 50% dos usuários preferem abordagens diretas, enquanto 28,6% optam por um flerte mais gradual, o que reforça que sensibilidade na leitura da conversa continua sendo insubstituível.
O que pode soar esquisito, ou pior, invasivo
Se a clareza atrai, a pressa afasta. Entre as abordagens que mais geram desconforto, os participantes citaram:
- Convites diretos para motel logo nos primeiros contatos
- Pedidos de fotos íntimas antes de qualquer vínculo
- Perguntas sobre renda ou vida pessoal fora de contexto
- Insistência após uma resposta fria ou sem resposta
Comportamentos como pressionar por respostas rápidas, tentar acelerar a intimidade ou trazer temas emocionais pesados desde o início também aparecem como fatores de rejeição. “Quando alguém tenta pular etapas, a tendência é gerar desconforto”, afirma Gustavo.
O fio condutor: objetividade com respeito
Para ele, o maior aprendizado da pesquisa é que as pessoas não deixam de se conectar por falta de interesse, mas por não conseguirem se conectar nas primeiras conversas. “Paquerar pode ser simples e fácil. Muito do medo neste processo vem da ansiedade de performance, de querer agradar e do temor da rejeição. Quando somos genuínos, temos mais chances de encantar, a comunicação flui e o encontro vira consequência”, conclui.
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