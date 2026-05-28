Você já deixou de paquerar alguém porque não sabia o que falar? Mais da metade dos brasileiros sim

Pesquisa revela as perguntas que funcionam antes do primeiro encontro e o que afasta de vez

Antes de qualquer encontro acontecer, existe uma etapa que muita gente subestima: a conversa que torna a paquera interessante. E, segundo uma pesquisa do Ysos, aplicativo de encontros casuais, ela pode ser mais decisiva do que parece.

O levantamento mostra que 53,8% das pessoas já desistiram de paquerar alguém simplesmente porque não sabiam o que dizer e não por falta de interesse, mas sim pela falta de clareza sobre como começar.

O povo fala

Segundo os participantes da pesquisa, três perguntas se destacam como essenciais antes do primeiro encontro:

“O que você procura aqui?” – apesar de parecer um clichê, essa pergunta define intenção e evita frustrações futuras.

“O que você espera do nosso encontro?” – essa simples pergunta abre espaço para um alinhamento sem pressão e evita frustrações.

“O que você curte?” – além de demonstrar interesse, ao questionar o outro sobre suas preferências, cria identificação e mostra interesse genuíno.

De acordo com Gustavo Ferreira, head de marketing do Ysos, além dessas perguntas, temas como limites, sigilo e disponibilidade para um encontro presencial aparecem com frequência. “Perguntar isso no começo evita frustração e cria interações mais respeitosas, incentivando a fluidez do papo”, explica.

A pesquisa também mostra que 50% dos usuários preferem abordagens diretas, enquanto 28,6% optam por um flerte mais gradual, o que reforça que sensibilidade na leitura da conversa continua sendo insubstituível.

O que pode soar esquisito, ou pior, invasivo

Se a clareza atrai, a pressa afasta. Entre as abordagens que mais geram desconforto, os participantes citaram:

Convites diretos para motel logo nos primeiros contatos

Pedidos de fotos íntimas antes de qualquer vínculo

Perguntas sobre renda ou vida pessoal fora de contexto

Insistência após uma resposta fria ou sem resposta

Comportamentos como pressionar por respostas rápidas, tentar acelerar a intimidade ou trazer temas emocionais pesados desde o início também aparecem como fatores de rejeição. “Quando alguém tenta pular etapas, a tendência é gerar desconforto”, afirma Gustavo.

O fio condutor: objetividade com respeito

Para ele, o maior aprendizado da pesquisa é que as pessoas não deixam de se conectar por falta de interesse, mas por não conseguirem se conectar nas primeiras conversas. “Paquerar pode ser simples e fácil. Muito do medo neste processo vem da ansiedade de performance, de querer agradar e do temor da rejeição. Quando somos genuínos, temos mais chances de encantar, a comunicação flui e o encontro vira consequência”, conclui.

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