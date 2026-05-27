Jovem morre durante cirurgia plástica em hospital de BH

Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, sofreu parada cardiorrespiratória enquanto passava por cirurgia de lipoaspiração em BH

Uma mulher de 27 anos morreu durante procedimento estético realizado, na terça-feira (26/5), no Hospital IMO, no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Bárbara Laura Souza Félix sofreu parada cardiorrespiratória enquanto passava por cirurgia de lipoaspiração com enxertia glútea.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, a principal hipótese levantada pela equipe médica é de que a paciente tenha sofrido embolia pulmonar durante o procedimento.

Segundo relatos repassados pelos médicos aos militares, Bárbara apresentou alterações na capnografia, exame que monitora a ventilação pulmonar, durante etapa da cirurgia. Na sequência, foi constatada a parada cardíaca.

A equipe informou que iniciou imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), que teriam se estendido por cerca de 1 hora e 12 minutos. Apesar das tentativas, a jovem não resistiu.

Familiares procuraram a polícia

Conforme o registro policial, Bárbara chegou ao hospital por volta das 6h30, acompanhada de uma amiga, para realizar os procedimentos pré-operatórios. A cirurgia começou entre 7h40 e 8h30, segundo informações da acompanhante e da equipe médica.

Familiares relataram à PM que foram avisados sobre complicações durante a cirurgia por volta das 11h. Cerca de uma hora depois, receberam a confirmação da morte.

A direção do hospital informou à polícia que os exames pré-operatórios estavam dentro da normalidade e que toda a documentação solicitada pela família foi entregue.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou perícia no local e informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) André Roquette, em Belo Horizonte. O caso será investigado.

O Metrópoles entrou em contato com o hospital, mas não teve retorno até a publicação da reportagem. O espaço permanece aberto.

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