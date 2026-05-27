Idoso morre atropelado na BR 101 em Sooretama; veículo não foi identificado

Um idoso de 67 anos, identificado como Divino Jorge Alves, morreu após ser atropelado no km 124 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (26).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento aconteceu no sentido Bahia, nas proximidades da fábrica Quatro Estações. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, o veículo envolvido no acidente não foi identificado.

Divino Jorge Alves era morador do bairro Parque São Jorge, em Sooretama. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

A perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Delegacia de Sooretama.

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