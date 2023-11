Eliana coloca curvas para jogo e impressiona com corpaço sarado de biquíni azul

Apresentadora do SBT conquistou mais de 130 mil curtidas com o registro ensolarado!

Em registro recente, a apresentadora Eliana, de 50 anos, elevou a temperatura nas redes sociais ao posar pleníssima com um biquíni mínimo todo azul, destacando a sua barriguinha sarada para as lentes da câmera. Desta vez, a estrela das tardes dos domingos do SBT chamou atenção com o seu corpaço escultural no clique praiano e conquistou mais de 130 mil curtidas dos internautas.

“Bora viajar comigo? Vou mostrar muitas coisinhas fofas destas férias”, escreveu Eliana na legenda da publicação, encantando com as suas curvas dançantes e abdômen perfeito, além de roubar a cena com toda a sua beleza exuberante e fios loiros. Nos comentários, a comunicadora colecionou elogios dos admiradores.

“A loira mais gata da televisão brasileira”, disse uma seguidora primeiramente. “Aplaudindo de pé a beleza de milhões da Eliana”, se encantou outra internauta. “O tempo só valorizou a beleza e o talento da Eliana”, falou outra admiradora, dentre várias mensagens positivas para a apresentadora do canal de Silvio Santos.

Vale ressaltar que recentemente, durante participação no podcast ‘Quem Pode, Pod’, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a apresentadora Eliana fez uma brincadeira com a sua música ‘Os Dedinhos’ e incentivou as mulheres a descobrirem os prazeres de seus próprios corpos. “Não, vou te contar uma coisa. É maravilhoso se tocar. E [as mulheres] têm que fazer isso”, destacou a apresentadora falando sobre masturbação.