Vídeo | Casal é flagrado em ato obsceno na sacada de apartamento

Um casal foi flagrado mantendo relações íntimas na sacada de um apartamento no bairro São Cristóvão, em Lajeado, na tarde deste domingo (24). A situação chamou a atenção de moradores da região e acabou viralizando nas redes sociais após vídeos serem compartilhados na internet.

Segundo testemunhas, o casal estava na varanda do imóvel, visível para vizinhos e prédios próximos. Nas imagens gravadas por moradores, é possível ouvir gritos e reclamações direcionadas ao apartamento na tentativa de interromper a situação.

Durante a confusão, a mulher reagiu afirmando que estava dentro da própria residência.

“Então não olha. Eu tô na minha casa. Olha quem quiser. Eu faço o que eu quiser”, disse.

De acordo com relatos, o clima ficou ainda mais tenso após provocações trocadas entre o casal e moradores do condomínio.

A Brigada Militar foi acionada por volta das 18h23 para atender a ocorrência na Avenida Senador Alberto Pasqualini. Segundo o registro policial, diversos moradores demonstraram incômodo com a situação.

Ainda conforme o boletim, o casal informou aos policiais que só se manifestaria em juízo, alegando que estava dentro da própria residência.

Mesmo assim, a ocorrência foi registrada como ato obsceno pelas autoridades.

VÍDEO:

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