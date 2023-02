Geisy Arruda mostra como vai passar o Carnaval e coloca micro calcinha: “Não dá pra tirar mais”

Geisy Arruda, influenciadora digital, modelo e produtora de conteúdos adultos para plataformas por assinatura, mostrou aos fãs como vai passar o seu Carnaval na tarde desta quinta-feira (09).

“Play no Carnaval?”, questionou a musa na legenda da publicação. Já nos cliques, que conta com um vídeo pra lá de sensual, Geisy Arruda aproveita a piscina de sua casa, enquanto exibe toda a sua boa forma e o corpo chamativo que sempre apaixona os fãs.

“Meu sonho passar um Carnaval com você”, disse um fã no campo de comentários. “A gente já pode classificar a Geisy como a mulher mais linda do mundo?”, questionou mais um, com alguns emojis de coração ao lado.

Geisy Arruda diz que todos os homens querem ter relações com ela

Durante entrevista cedida à revista Quem, Geisy Arruda comentou como foi ter ficado com nada mais, nada menos do que oito homens em uma festa. Segundo a musa, todos os homens querem ter relações com ela.

“Já transei com mais de oito em uma noite, além de chupar e fazer carinhos. Quando me reconhecem na casa de swing todo mundo quer me comer”, disse Geisy Arruda.

Ao ser questionada sobre os tipos de homem que gosta, Geisy Arruda ainda foi ressaltada se ficaria com apoiadores de Bolsonaro, ex-presidente da república: “Bolsonaro? Aí complicou! Temos um limite”.

