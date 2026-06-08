Motociclista é encontrado morto com marcas de tiros às margens da BR-101 no Norte do ES

Um homem de 42 anos foi encontrado morto ao lado de uma motocicleta no km 113 da BR-101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante os trabalhos periciais foram identificadas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no corpo da vítima.

Segundo a concessionária Ecovias Capixaba, responsável pela administração da rodovia, a ocorrência foi registrada às margens da pista e não causou impactos no trânsito da região.

A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por exames. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!