Após Corpus Christi, veja quais serão os próximos feriados prolongados de 2026

Com o encerramento do feriado de Corpus Christi, muitos brasileiros já começam a olhar o calendário em busca das próximas oportunidades de descanso. A boa notícia é que o segundo semestre de 2026 reserva diversos feriados nacionais que cairão em segundas e sextas-feiras, favorecendo fins de semana prolongados.

A próxima folga nacional será em 7 de setembro, quando o Brasil celebra a Independência. Como a data cairá em uma segunda-feira, os trabalhadores poderão aproveitar três dias consecutivos de descanso.

O mesmo ocorrerá em 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, que também será celebrado em uma segunda-feira.

Em novembro, os brasileiros terão duas novas oportunidades de prolongar o descanso. O feriado de Finados, em 2 de novembro, cairá numa segunda-feira. Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, será em uma sexta-feira.

A única exceção entre os feriados nacionais do segundo semestre será a Proclamação da República, comemorada em 15 de novembro, que em 2026 cairá em um domingo.

Encerrando o calendário nacional, o Natal, celebrado em 25 de dezembro, ocorrerá em uma sexta-feira, proporcionando mais um fim de semana prolongado para viagens, confraternizações e encontros familiares.

Próximos feriados nacionais de 2026

7 de setembro – Independência do Brasil (segunda-feira)

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

2 de novembro – Finados (segunda-feira)

15 de novembro – Proclamação da República (domingo)

20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira)

25 de dezembro – Natal (sexta-feira)

Pontos facultativos previstos até o fim do ano

Além dos feriados nacionais, o calendário federal prevê algumas datas classificadas como ponto facultativo:

28 de outubro – Dia do Servidor Público (quarta-feira)

24 de dezembro – Véspera de Natal, após as 13 horas (quinta-feira)

31 de dezembro – Véspera de Ano Novo, após as 13 horas (quinta-feira)

Qual a diferença entre feriado e ponto facultativo?

Embora sejam frequentemente confundidos, feriados e pontos facultativos possuem efeitos legais diferentes.

Os feriados são estabelecidos por lei e, em regra, garantem o direito ao descanso. Quando há necessidade de trabalho nessas datas, a remuneração e as condições seguem as regras previstas na legislação trabalhista e nos acordos coletivos.

Já o ponto facultativo é uma medida administrativa aplicada principalmente aos órgãos públicos. Para os trabalhadores da iniciativa privada, a concessão da folga depende da decisão de cada empresa, não havendo obrigatoriedade legal de suspensão das atividades.

Com várias datas favoráveis no segundo semestre, 2026 ainda reserva boas oportunidades para quem pretende programar viagens, reunir a família ou simplesmente aproveitar alguns dias extras de descanso.

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