Motorista foge após atropelar e matar ciclista na BR-101 no Norte do ES

Um ciclista morreu após ser atropelado por um caminhão no quilômetro 66,5 da BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no final da tarde desta quarta-feira (10).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local do acidente.

Após o atropelamento, o motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. Até o momento, ele não foi identificado.

Para atendimento da ocorrência, foram mobilizadas equipes da Ecovias Capixaba, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Científica.

Em razão dos trabalhos de atendimento e perícia, a pista precisou ser interditada temporariamente, sendo totalmente liberada às 20h21.

A Polícia Civil foi acionada e deverá investigar as circunstâncias do acidente, bem como identificar o condutor do caminhão envolvido. Novas informações poderão ser divulgadas após o avanço das investigações.

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