VÍDEO | Mulher é presa com pistola escondida nas partes íntimas durante abordagem policial

Uma mulher foi presa após ser flagrada transportando uma pistola escondida no corpo durante uma abordagem policial realizada em uma operação de rotina. O caso chamou a atenção das autoridades pela forma utilizada para tentar ocultar a arma de fogo.

De acordo com informações divulgadas pela polícia, os agentes desconfiaram da atitude da suspeita durante a fiscalização e decidiram realizar uma revista mais detalhada. Durante o procedimento, foi constatado que ela escondia uma pistola, resultando em sua prisão em flagrante.

Por se tratar de uma situação que exigia cuidados especiais, a retirada do armamento foi realizada seguindo protocolos de segurança, com acompanhamento adequado para preservar a integridade física da mulher e dos profissionais envolvidos. As autoridades destacaram que o transporte da arma representava risco de acidentes e possíveis disparos acidentais.

Após a apreensão, a suspeita foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento e responder pelos crimes relacionados ao porte ilegal de arma de fogo.

A polícia também iniciou investigações para identificar a origem da pistola e verificar se o armamento possui ligação com outras atividades criminosas.

Segundo especialistas em segurança pública, embora incomuns, ocorrências envolvendo armas ocultadas no corpo já foram registradas em diferentes regiões do país e representam elevado risco para todos os envolvidos.

A pistola foi apreendida e encaminhada para perícia. O caso segue sob investigação.

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