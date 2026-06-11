Falta de libido feminina: 7 motivos que muitas mulheres desconhecem

Alterações hormonais, estresse e até alguns medicamentos podem influenciar diretamente a libido das mulheres

A falta de libido feminina é uma queixa mais comum do que muita gente imagina. Embora seja normal que o desejo sexual varie ao longo da vida, uma queda persistente na libido pode gerar desconforto e afetar o bem-estar, a autoestima e os relacionamentos.

O desejo sexual é influenciado por diversos fatores físicos, emocionais e hormonais. Por isso, nem sempre a explicação está apenas no cansaço ou na rotina corrida.

Confira algumas causas que podem estar por trás da diminuição da libido feminina.

1. Alterações hormonais

Os hormônios desempenham papel fundamental no desejo sexual. Mudanças nos níveis de estrogênio e testosterona podem impactar diretamente a libido.

Menopausa;

Pós-parto;

Amamentação;

Período pré-menstrual.

Além da redução do desejo, algumas mulheres também podem perceber ressecamento vaginal e desconforto durante as relações.

2. Estresse excessivo

Quando o organismo permanece em estado constante de alerta, a produção de hormônios relacionados ao estresse aumenta.

Nessas situações, o corpo tende a priorizar funções consideradas essenciais para lidar com as pressões do dia a dia, deixando o desejo sexual em segundo plano.

Problemas profissionais, preocupações financeiras e excesso de responsabilidades podem contribuir para essa redução da libido.

3. Ansiedade e depressão

A saúde mental está diretamente ligada à vida sexual.

Quadros de ansiedade e depressão podem diminuir o interesse por atividades que antes eram prazerosas, incluindo o sexo. Além disso, sentimentos como insegurança, preocupação constante e baixa autoestima também podem interferir no desejo.

Por isso, cuidar da saúde emocional é tão importante quanto cuidar da saúde física.

4. Falta de sono

Dormir pouco afeta o funcionamento de todo o organismo.

A privação de sono pode causar fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração e redução da disposição física, fatores que impactam diretamente a libido.

Manter uma rotina de sono adequada contribui para o equilíbrio hormonal e para o bem-estar geral.

5. Uso de alguns medicamentos

Certos medicamentos podem ter a diminuição da libido como efeito colateral.

Entre eles estão alguns antidepressivos, anticoncepcionais hormonais e remédios utilizados para controle da pressão arterial, por exemplo.

Caso a queda do desejo tenha começado após o início de um tratamento, vale conversar com o médico responsável antes de fazer qualquer alteração na medicação.

6. Problemas no relacionamento

A conexão emocional também influencia o desejo sexual.

Conflitos frequentes, falta de diálogo, ressentimentos acumulados ou dificuldades de intimidade podem reduzir o interesse sexual ao longo do tempo.

Nesses casos, trabalhar a comunicação e buscar apoio profissional pode ajudar a fortalecer a relação.

7. Algumas condições de saúde

Determinadas doenças também podem impactar a libido feminina.

Entre elas estão:

Distúrbios da tireoide;

Diabetes;

Endometriose;

Síndrome dos ovários policísticos;

Doenças cardiovasculares.

Por isso, quando a falta de libido persiste por longos períodos, uma avaliação médica pode ser importante para identificar possíveis causas.

Quando procurar ajuda?

Ter oscilações no desejo sexual é algo natural e pode acontecer em diferentes momentos da vida. No entanto, quando a falta de libido se torna frequente, causa sofrimento ou interfere na qualidade de vida, é recomendável buscar orientação profissional.

Ginecologistas, endocrinologistas, psicólogos e terapeutas sexuais podem ajudar a identificar os fatores envolvidos e indicar o tratamento mais adequado para cada caso.

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