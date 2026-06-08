Suzano leva ação de conscientização ambiental para escolas públicas do Norte do Espírito Santo

Projeto já impactou cerca de 300 estudantes de comunidades de São Mateus, Jaguaré e Conceição da Barra em 2026

O Programa Guardiões da Floresta, iniciativa da Suzano voltada à conscientização ambiental de estudantes do Ensino Fundamental da rede pública, já percorreu seis escolas do Norte do Espírito Santo neste ano. Desenvolvido pela equipe de Inteligência Patrimonial da empresa, o projeto promove atividades lúdicas e educativas para estimular a preservação ambiental entre crianças e adolescentes.

Em 2026, as ações contemplaram escolas de São Mateus, Jaguaré e Conceição da Barra, alcançando cerca de 300 alunos. No último dia 29 de maio, a iniciativa chegou à Escola Doutor Mário Vello Silvares, em Conceição da Barra, beneficiando 40 estudantes do quinto ano.

A pedagoga da instituição, Geane Nicodemos Machado, destacou a importância do projeto para o processo de aprendizagem dos alunos.

“Esse projeto agrega valor ao processo de ensino-aprendizagem das crianças. A escola já trabalha a educação ambiental em sala de aula, mas essa ação tira os alunos da rotina com brincadeiras lúdicas e interação com profissionais da Suzano, despertando maior interesse e proporcionando experiências que ficarão marcadas na vida deles”, afirmou.

Durante as atividades, os estudantes participaram de dinâmicas como o Jogo do Resíduo no Local Certo, que ensina sobre a separação correta do lixo, além da atividade Água é Vida, que demonstra a distribuição da água potável no planeta. Também fizeram parte da programação brincadeiras educativas, como caça-palavras sobre incêndios florestais e bingo da fauna e flora. Os alunos ainda acompanharam uma demonstração da brigada de incêndio da Suzano.

De acordo com Humberto Alage Júnior, colaborador da área de Inteligência Patrimonial da Suzano, o programa reforça o compromisso da empresa com a educação ambiental.

“Entendemos que é fundamental trabalhar a consciência ambiental das nossas crianças para garantir o futuro das próximas gerações, com respeito ao meio ambiente e à biodiversidade. O Guardiões da Floresta está alinhado aos compromissos ambientais da Suzano e também desenvolve ações voltadas para outros públicos, com foco na educação e na prevenção”, explicou.

Formação de multiplicadores ambientais

Criado em 2023, o Programa Guardiões da Floresta já alcançou milhares de estudantes nos estados da Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Segundo o gerente de Inteligência Patrimonial da Suzano, Arilson Ribeiro de Siqueira, o projeto complementa outras ações de conscientização realizadas pela empresa junto às comunidades vizinhas às suas operações.

“As equipes de vigilância e de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais realizam abordagens diretas nas comunidades, levando orientações sobre preservação ambiental e divulgando canais para denúncias de crimes ambientais. Nas escolas, buscamos contribuir para a formação de uma geração mais consciente e comprometida com as causas ambientais”, destacou.

O programa tem como público-alvo estudantes de escolas rurais localizadas em regiões com histórico de ocorrências de crimes ambientais, como incêndios florestais, caça ilegal e desmatamento.

“A ideia é que as crianças sejam multiplicadoras desse conhecimento e levem para suas famílias e comunidades a mensagem de que todos nós somos guardiões da floresta e temos a responsabilidade de proteger o meio ambiente para o bem comum”, concluiu Arilson.

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