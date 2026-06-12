Abono salarial | Trabalhadores nascidos em julho e agosto recebem mais de R$ 4,8 bilhões

Cerca de 3,9 milhões de trabalhadores nascidos nos meses de julho e agosto começam a receber, a partir da próxima segunda-feira (15), o pagamento do Abono Salarial 2026, referente ao ano-base 2024. Ao todo, mais de R$ 4,8 bilhões serão liberados pela Caixa Econômica Federal aos beneficiários.

O valor do benefício varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados com carteira assinada durante o ano de 2024. O calendário de pagamentos segue o mês de nascimento dos trabalhadores.

Têm direito ao abono salarial os trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que tenham exercido atividade formal por, no mínimo, 30 dias no ano-base e recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador por meio do eSocial.

A Caixa Econômica Federal realizará o depósito diretamente nas contas dos clientes do banco. Para os beneficiários que não possuem conta, será aberta automaticamente uma Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Os recursos destinados ao pagamento do benefício são provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Já a habilitação dos trabalhadores é de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os beneficiários podem consultar informações sobre valores, calendário e elegibilidade por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, do portal Gov.br ou pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

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