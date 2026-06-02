Tempestade e granizo | Inmet emite alerta para quase todo o ES

Quase todo o Espírito Santo está sob alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de perigo potencial entrou em vigor às 8 horas desta terça-feira (2) e segue válido até as 23h59 de quarta-feira (3).

Ao todo, 75 municípios capixabas estão incluídos no alerta, entre eles São Mateus, Linhares, Conceição da Barra, Jaguaré, Pinheiros, Nova Venécia, Sooretama e Aracruz. Apenas algumas cidades do extremo Norte do Estado ficaram fora da área de abrangência do aviso.

Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros ao longo do dia. Também são esperados ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo. O fenômeno já foi registrado na segunda-feira (1º) no município de Muniz Freire.

Apesar de o alerta ser classificado como de perigo potencial, o instituto adverte para riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, danos em plantações e alagamentos pontuais.

Diante das condições climáticas previstas, o Inmet orienta a população a evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Entre as cidades em alerta estão São Mateus, Conceição da Barra, Linhares, Jaguaré, Pinheiros, Boa Esperança, Nova Venécia, Ecoporanga, Aracruz, Colatina, Serra, Vila Velha, Vitória, Cariacica e Guarapari.

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