Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um empate em 1 a 1 diante de Marrocos, na noite deste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O resultado garantiu um ponto para cada equipe na abertura do Grupo C.

O confronto começou equilibrado, mas foi a seleção marroquina quem abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Após assistência de Brahim Díaz, Ismael Saibari finalizou com categoria na saída do goleiro Alisson e colocou Marrocos em vantagem.

A reação brasileira veio aos 32 minutos. Em uma jogada individual, Vinícius Júnior deixou a marcação para trás e finalizou com precisão para empatar a partida, marcando o primeiro gol do Brasil nesta edição do Mundial.

Na etapa complementar, o técnico Carlo Ancelotti promoveu mudanças na equipe em busca da vitória. O Brasil criou oportunidades, especialmente com Raphinha e Matheus Cunha, mas encontrou dificuldades para superar a defesa marroquina e o goleiro Bounou. Nos minutos finais, Alisson também foi decisivo ao evitar o segundo gol de Marrocos.

Após a partida, Ancelotti reconheceu que a Seleção apresentou falhas, principalmente no primeiro tempo, e destacou a necessidade de evolução para os próximos compromissos da competição.

Com o empate, Brasil e Marrocos somam um ponto cada no Grupo C. A Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira (19), quando enfrenta o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos.

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