Geisy Arruda usa fio-dental em aparição ousada, seios e ‘cavadinha’ chamam atenção

Férias de verão! Geisy Arruda está curtindo a estadia no Rio de Janeiro e aproveitou o domingão (05) para renovar o bronzeado, sem deixar os fãs na mão ao publicar uma sequência de selfies que rendeu diversos elogios para a musa no Instagram!

Na ocasião, a musa não fez costume e apenas aproveitou para colocar um biquíni branco confortável enquanto se refrescava tomando uma cervejinha para aguentar o calor das praias cariocas. “O que tanto você faz no Rio? Eu Bebo! O que você mais gosta do Rio? Da Bebida! Você só bebe? Sim! A Boêmia me pegou…”, brincou Geisy na legenda.

“Você merece ser eleita a musa desse verão”, afirmou um seguidor nos comentários da publicação. “A Geisy já tem uma beleza divina, mas quando ela tá bronzeada é um espetáculo”, apontou outro fã da musa. “Por essas e outras que eu amo o verão”, brincou um internauta, exaltando as fotos ousadas da musa.

Geisy Arruda se desespera após ser furtada em aeroporto: “Simplesmente roubaram”

Que tenso! Recentemente, Geisy Arruda usou o Instagram Stories para fazer um desabafo sobre uma situação bem tensa que aconteceu durante sua viagem para o Rio de Janeiro. A musa contou aos seguidores que foi furtada dentro do avião e acabou perdendo um perfume importado que havia comprado em uma das lojas do aeroporto.

“Acabei de chegar no Rio de Janeiro. Acabei de desembarcar. Deixei o meu perfume no bolso de baixo da minha poltrona e vim correndo na loja. Simplesmente roubaram o perfume que comprei na Duty Free dentro da aeronave. Aí vocês vão falar: ‘Por que você esqueceu, não pegou?’”, contou Geisy.

A musa explicou que seu voo atrasou, por isso, simplesmente deixou o perfume no lugar em que estava antes de desembarcar da aeronave: “Porque o voo atrasou uma hora e meia, eu queria descer logo. Simplesmente perdi meu perfume. Espero que quem encontrou seja muito feliz com ele”.

