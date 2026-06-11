Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 11/06/2026

Possuem o dom da observação, capacidade crítica e analítica e aguda inteligência. Sua principal característica é a dualidade, oferecendo, interessantes contrastes. Quando o indivíduo recebe ao nascer a influência total de Gêmeos (isto é, nascimento e o Ascendente, o que poderá ser verificado por meio do horóscopo matemático).

Quem nasceu hoje

É uma pessoa positiva, o que fará acreditar que tudo é possível. Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios. Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu bom humor e vontade de viver. É animado, bem disposto, e forte.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 9h29, e os astros recomendam rotina durante as primeiras horas da manhã. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Touro nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – As perspectivas astrais são favoráveis para melhorar seus rendimentos. Os negócios e trabalho caminham para o sucesso. Conseguirá os resolver problemas, iniciar parceria e receber apoio. Amor em alto astral. C. 902 M. 2498

Touro – Você passa o dia no alerta e precisará de paciência para não discutir com familiares. Adie viagens e novos compromissos financeiros. Não peça apoio a antigos sócios ou superiores. Dê mais atenção ao seu amor. C. 817 M. 3503

Gêmeos – O Sol no seu signo indica um período feliz e cheio de mudanças na sua financeira. Aceite apoio das pessoas com as quais negocia. Saberá atrair atenção do seu par afetivo, vem carinhos. Lar com suporte. C. 335 M. 1679

Câncer – Nesta fase, apesar do Sol estar na sua desfavorável 12ª casa, deve ser um período com mais trabalho, participação da família e contar com o carinho do seu amor. Saiba viver bem, sem estresse. C. 450 M. 7142

Leão – Fase de novas oportunidades profissionais e aumento dos ganhos. Concentre-se no rumo que quer dar à vida financeira. Oportunidade de resolver muitos dos problemas domésticos e melhora a saúde. C. 126 M. 4789

Virgem – O dia pede paciência e compreensão para garantir o sucesso na área de negócios e trabalho. Com certeza terá respostas positivas no setor financeiro. A família esta mais carinhosa. Amor sinalizando muita paixão. C. 054 M. 8815

Libra – Período que seus planos de negócios, trabalho e compras estão em fase de tranquilidade. Pode realizar as mudanças que quiser. Seu amor transmite compreensão e necessidade de receber carinhos. Saúde ótima. C. 743 M. 0392

Escorpião – Nesta fase deve ouvir mais a voz da sua intuição e, conseguirá afastar os invejosos e problemas financeiros. Bom momento para por em prática novos trabalhos, sair para compras e negócios. Amor com paz. C. 281 M. 5365

Sagitário – Seu astral esta excelente em relação às mudanças que quer realizar em sua vida profissional e financeira. O sucesso esta ao seu lado. Ajuda que precisa chega fácil. Conte com Gêmeos. Amor com decisões. C. 675 M. 6724

Capricórnio – Dia para resolver os problemas domésticos, pode sair para compras para o lar. Dê apoio à pessoa amada, que esta um tanto enciumada. Cuide mais da saúde, alimente-se com equilíbrio. Não viaje. C. 580 M. 9609

Aquário – Você terá um bom dia na área profissional e financeira. Poderá contar com apoio no seu lar. Sua união não poderia estar melhor, resolverá logo os antigos problemas. Saúde perfeita. Conte com Escorpião. C. 369 M. 2037

Peixes – O dia reserva satisfação na vida familiar, você sente que todos estão mais atentos aos seus anseios. O trabalho esta indo bem, coloque sua imaginação para ampliar os negócios. Dedicação ao seu amor. C. 294 M. 0257

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