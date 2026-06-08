Hospital Roberto Silvares realiza captação de órgãos durante o feriado de Corpus Christi

O Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus, realizou na última quinta-feira (04) mais uma captação de múltiplos órgãos, reforçando a importância da doação para salvar vidas. Foram captados rins e fígado, em uma ação coordenada pela Equipe de Doação de Órgãos e Transplantes (EDOT) da unidade, em parceria com a Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo (CET-ES).

Os órgãos foram destinados a pacientes que aguardavam na fila de transplantes no Estado. A operação contou ainda com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER), responsável pela logística de transporte.

Segundo o coordenador-técnico da EDOT do Hospital Roberto Silvares, médico Gabriel Peruchi, a unidade já realizou cinco captações de órgãos em 2026. No período, foram contabilizadas 22 captações de córneas, dois corações, quatro fígados e oito rins.

“O aceite familiar, o ‘sim’ à doação de órgãos, tem uma importância muito grande para aqueles que estão na fila à espera de um transplante, pois representa uma oportunidade de vida para quem aguarda por esse procedimento”, destacou o médico.

De acordo com dados da Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo, atualizados até esta segunda-feira (08), 2.639 pessoas aguardam por um transplante no Estado. Desse total, 914 esperam por um rim, 40 por fígado, sete por coração e 1.678 por córneas.

Corredor de honra emociona familiares e profissionais no HEC

Também nesta segunda-feira (08), uma homenagem emocionante marcou mais um processo de doação de órgãos no Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória.

Colaboradores da unidade realizaram um corredor de honra para um paciente que se tornou doador de órgãos após a confirmação da morte encefálica e a autorização da família para a doação. O momento foi acompanhado pelos familiares, que receberam o reconhecimento e a solidariedade dos profissionais de saúde.

Sob aplausos de colaboradores de diferentes setores do hospital, o paciente foi conduzido ao centro cirúrgico para o procedimento de captação.

Foram captados coração, fígado, rins e córneas, com potencial para beneficiar até seis pessoas que aguardam por transplantes. O coração será transportado por via aérea para Minas Gerais, ampliando as chances de salvar vidas além das fronteiras capixabas.

As ações reforçam a importância da conscientização sobre a doação de órgãos e do diálogo entre familiares, fundamentais para que mais vidas possam ser transformadas por meio desse gesto de solidariedade.

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