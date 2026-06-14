Motociclista morre após perder controle da moto e bater em árvore no Norte do ES

Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (13).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que a vítima perdeu o controle da motocicleta ao passar por uma curva e acabou colidindo contra uma árvore às margens da via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada ainda no local do acidente.

A identidade da vítima não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

A reportagem procurou a Polícia Científica do Espírito Santo para obter mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

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