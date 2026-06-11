Jovem motociclista de 13 anos morre após ser atingido por carro em São Mateus

Um adolescente de 13 anos, identificado como Samuel Modesto Silva, morreu após a motocicleta que pilotava ser atingida por um carro no início da noite desta quarta-feira (10), na região conhecida como “quilômetros”, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com informações apuradas junto a fontes policiais, testemunhas relataram que o adolescente conduzia uma motocicleta e tentou passar pela frente de um ônibus que estava parado às margens da rodovia ES-381. Ao acessar a pista, ele acabou sendo atingido por um automóvel que trafegava pela rodovia.

Com o impacto, Samuel sofreu ferimentos graves e morreu no local. O carro envolvido permaneceu na cena do acidente. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o motorista.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. A reportagem também solicitou informações à Polícia Científica e à Polícia Civil sobre os procedimentos adotados no caso.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Aos familiares e amigos de Samuel Modesto Silva, ficam os sentimentos de solidariedade neste momento de dor.

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