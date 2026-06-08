Motociclista de 17 anos morre após bater em árvore em São Mateus

Um adolescente de 17 anos morreu após perder o controle da motocicleta e bater contra uma árvore no bairro Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (7).

Segundo a Polícia Militar, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um passageiro que estava na garupa ficou ferido e foi socorrido pelo Samu/192 para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares.

A Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares.

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