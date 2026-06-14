Bebê de 10 meses é atingido por caixas de leite em supermercado

Criança teria sido atingida por várias caixas de leite que caíram de uma estrutura dentro de um supermercado atacadista

Um bebê de apenas 10 meses ficou ferido após ser atingido por caixas de leite dentro de um supermercado atacadista em Maringá (PR). O caso, ocorrido nesta semana, ganhou repercussão nas redes sociais depois que um vídeo publicado por Jéssica Donegá viralizou ao relatar o episódio presenciado por ela em um pronto-atendimento da cidade.

Segundo o relato de Jéssica, ela estava na unidade de pronto atendimento da Unimed acompanhando os dois filhos quando viu uma mulher chegar em estado de desespero com o bebê nos braços. A criança, segundo ela, teria sido atingida por várias caixas de leite que caíram de uma estrutura dentro do estabelecimento comercial.